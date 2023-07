Tyler Labine, czyli serialowy doktor Iggy Frome ze "Szpitala New Amsterdam" przekonał się na własnej skórze, co to znaczy być chorym i leżeć w szpitalu. Aktor poinformował w mediach społecznościowych, że kilka dni temu niespodziewanie znalazł się na ostrym dyżurze. Wszystko przez ból żołądka, którego na szczęście nie zbagatelizował. Jak pisze, w innym przypadku mogłoby to się dla niego źle skończyć.

Aktor ze "Szpitala New Amsterdam" relacjonuje swoje problemy ze zdrowiem

Filmik z karetki i zdjęcia ze szpitala znalazły się ostatnio na jego Instagramie. "Czasami jest wtorek i chodzisz z bólem brzucha, więc próbujesz to odespać. Czasami budzisz się i tak bardzo boli cię brzuch, że decydujesz się udać na ostry dyżur w lokalnym szpitalu. Potem ból brzucha okazuje się być potencjalnie śmiertelnym skrzepem krwi w jelitach i wątrobie i musisz spędzić następne trzy dni w szpitalu próbując nie umrzeć - napisał Tyler Labine. Na szczęście może liczyć na wsparcie najbliższych.

Dobrze mi idzie. Powolny powrót do zdrowia, ale jestem tu z rodziną, która mnie wspiera i moją kochaną dziewczynę Martę, która się mną opiekuje. Liczę swoje błogosławieństwa i prawdopodobnie ponownie oceniam, co jest dla mnie naprawdę ważne w tym życiu. Dziękuję wszystkim - dodał aktor.

Rolkę aktora na Instagramie, w której pokazuje swoją wizytę w szpitalu, polubiło już ponad 12 tys. użytkowników. "Jestem bardzo wdzięczny, że walczyłeś o siebie i wezwałeś tę karetkę. Świat byłby znacznie ciemniejszym miejscem bez ciebie. Szybkiego powrotu do zdrowia" - skomentował jeden z fanów aktora. Więcej zdjęć z jego pobytu w szpitalu znajdziesz w galerii na górze strony.

"Szpital New Amsterdam" Davida Schulnera opowiada perypetie lekarza Maxa Goodwina (Ryan Eggold), który staje przed trudnym zadaniem. Zostaje dyrektorem najstarszego szpitala w Stanach Zjednoczonych. "Od tamtej pory każdy dzień to rewolucja - oczywiście dla dobra pacjentów" - podaje Netflix. Doktor nie tylko leczy, ale i sam doświadcza skutków poważnej choroby. Serial szybko zdobył sympatię widzów. Wzrusza i bawi, a główny bohater słynie z ironii, choć nie aż tak, jak popularny kilka lat temu "Dr House". Widzowie mogą oglądać produkcję na popularnej platformie, ale także w telewizji na kanale FOX. Serial dobiegł niedawno końca. Doczekał się pięciu sezonów. 18 stycznia w USA wyemitowano jego ostatni odcinek.

