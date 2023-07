Michał Wiśniewski wznowił ostatnio na swoim kanale YouTube popularną serię "Jestem jaki jestem", która na początku lat dwutysięcznych była prawdziwym fenomenem w telewizji. W programie kamery śledziły codzienne życie muzyka, zarówno podczas spełniania obowiązków zawodowych, jak i w domowym zaciszu. Tym razem lider Ich Troje w serii "Jestem, jaki jestem. Wiśnia buduje" pokazuje kulisy powstawania nowego domu. Wraz z Polą Wiśniewską zamieszkają w okazałej posiadłości w jednej z podwarszawskich miejscowości. "Dom wyjątkowy, skrojony na miarę potrzeb całej rodziny w ten sposób, by mogli oni odnaleźć w nim swój spokój za oknem" - czytamy na profilu architektów odpowiedzialnych za projekt. Ten jest bardzo nowoczesny, a sam dom otoczony będzie lasem. Możecie go zobaczyć tutaj. Już wiadomo, jak będzie wyglądało wnętrze kuchni.

Tak będzie wyglądała kuchnia Michała Wiśniewskiego. Dużo miejsca na spędzanie czasu z rodziną

Studio zajmujące się realizacją projektu wnętrza domu Michała Wiśniewskiego udostępniło na Instagramie zdjęcia wizualizacji kuchni. Pomieszczenie będzie jasne i utrzymane w kremowych barwach. Dopełnieniem będą złote akcenty w postaci lamp i uchwytów przy szafkach. Na środku zaprojektowano sporych rozmiarów wyspę. Idealne miejsce do wspólnego gotowania i spędzania czasu z rodziną, a jak wiadomo, Michał Wiśniewski ma ją bardzo liczną (specjalnie dla was przygotowaliśmy drzewo genealogiczne muzyka). Jak wam się podoba?

Pola Wiśniewska jest w kolejnej ciąży? "Takie rewelacje"

Tak wygląda kuchnia Poli i Michała Wiśniewskich. Tworzenie tak dużego projektu to złożony proces – normalne są wątpliwości i sprawdzanie różnych wariantów. W końcu tworzymy przestrzeń, w której nasi Inwestorzy spędzą następne lata lub nawet całe życie. Niezależnie od detali trzymamy się początkowych założeń i próbujemy stworzyć ciepły, rodzinny, otwarty dom - czytamy na Instagramie.

Michał Wiśniewski o budowie domu. "Muszę bardzo ciężko pracować"

Michał Wiśniewski pod koniec 2017 roku złożył wniosek o upadłość finansową i rok później sąd ogłosił go bankrutem. Długo zmagał się z kłopotami finansowymi, ale w końcu udało mu się wyjść z długów. W rozmowie z nami przyznał, że budowa domu to wymagająca inwestycja, ale ciężko na to pracuje. "To wcale nie jest powiedziane, że my ten dom skończymy. Zwrot akcji może się zdarzyć, bo dom się nie buduje za darmo. Wszyscy na początku napisali, że my mamy sponsorów na dom. My nie mamy sponsorów. Ja ciężko bardzo pracuję na to. Uwolniłem się od długów, ta atmosfera się troszeczkę rozluźniła i zacząłem pracować ze zdwojoną siłą. A wiadomo, nie jestem trendy, więc muszę bardzo ciężko pracować, bo chcę zostawić coś po sobie dla swojej rodziny" - podkreślił Wiśniewski.