Księżna Kate znowu to zrobiła. Tym razem w kościele. Przesadziła?

Księżna Kate i książę William mają na koncie relatywnie mało skandali czy wizerunkowych wpadek. Małżonkowie cieszą się dużą sympatią, a wiele osób wskazuje ich wręcz jako podporę chwiejącej się nieco w ostatnim czasie brytyjskiej monarchii. Co jakiś czas pojawiają się jednak plotki o rzekomym kryzysie w relacji pary, a "chłodne" zachowanie księżnej Kate i księcia Williama porównywano do o wiele bardziej swobodnych w publicznym wyrażaniu uczuć księcia Harry'ego i Meghan Markle. Żona przyszłego króla ostatnio nieco się w tej kwestii jednak rozluźniła. Od kilku miesięcy kamery bardzo często rejestrują, jak księżna Kate klepie męża w pośladki.

Księżna Kate złapała męża za pupę podczas koronacji

Z racji tego, że publiczne okazywanie uczuć księcia i księżnej Walii ogólnie jest raczej rzadkością, a do tego złapanie za pośladek wydaje się czymś intymnym, taki gest ze strony księżnej Kate jest dość zaskakujący. Zwłaszcza że robi to podczas oficjalnych wyjść - książę William został złapany za pośladek przez żonę m.in. na tegorocznej gali BAFTA, a niedługo później także podczas Royal Ascot. To jednak nie wszystko. Na początku lipca księżna Kate pozwoliła sobie na taki sam gest w kościele podczas koronacji króla Karola III w Szkocji.

Wydarzenie nie było co prawda aż tak podniosłe ani zorganizowane z tak wielką pompą jak koronacja z 6 maja. Mimo wszystko trudno oprzeć się wrażeniu, że gest księżnej Kate w tej sytuacji nie był jednak do końca na miejscu. Więcej zdjęć z wydarzenia znajdziecie w galerii na górze strony.

Niezależnie od tego, czy zachowanie księżnej Kate było przesadą, czy też nie, nie da się ukryć, że podczas koronacji w Edynburgu wyglądała zjawiskowo. Wybrała kobaltową suknię od brytyjskiej projektantki Catherine Walker, do której dobrała idealnie dopasowane kolorystycznie szpilki i kopertówkę. Wszystkie te elementy garderoby księżna Kate miała w swojej szafie. Tę samą kreację miała na sobie podczas zeszłorocznej mszy z okazji święta Wspólnoty Narodów.