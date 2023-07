Joanna Jarmołowicz to polska aktorka. Szerszej publiczności dała się poznać w trylogii "Planeta Singli". Od kilku lat jest związana z Janem Ignacym Królikowskim, synem Pawła Królikowskiego i Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej. We wrześniu 2019 roku zostali rodzicami małego Józefa. Niestety krótko potem, bo w lutym 2020 roku, Paweł Królikowski zmarł. Czteroletni Józio to najstarszy wnuk Grażyny Lubicz z "Klanu". Ostrowska-Królikowska ma jeszcze jednego wnuczka - Vincenta, syna Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy. Wiadomo jednak, że relację między nimi nie są najlepsze. Ostrowska-Królikowska ma jednak świetny kontakt z Jarmołowicz i bierze czynny udział w wychowaniu wnuka. Ostatnio aktorka pochwaliła się zdjęciem z synem. Chłopiec bardzo urósł. Dumna babcia skomentowała post.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulina Gałązka do Joanny Jarmołowicz: Nie byłam w stanie zagrać na poważnie z tobą jakiejkolwiek sceny

Wnuk Ostrowskiej-Królikowskiej jest już dużym chłopcem. Odwiedził z mamą interesujące miejsce

Joanna Jarmołowicz pochwaliła się serią zdjęć z wypadu do Muzeum Karykatury w Warszawie. Zabrała syna, a także siostrę partnera Marcelinę Królikowską. Czteroletni Józef był żywo zainteresowany tą wyprawą. Na koniec ocenił wycieczkę, unosząc dwa kciuki w górę. Wnuk Ostrowskiej-Królikowskiej jest już naprawdę duży. Jarmołowicz ma świetny kontakt z matką partnera. Nic więc dziwnego, że ta pokusiła się o komentarz pod zdjęciem. Zostawiła trzy czerwone serduszka. Więcej zdjęć wnuka Ostrowskiej-Królikowskiej znajdziecie w galerii u góry strony.

Komentarz Ostrowskiej-Królikowskiej Fot. @asiajarmolowicz

Jarmołowicz komentuje aferę Królikowskiego: Prawda wyjdzie w końcu na jaw

Klan Królikowskich

Małgorzata Ostrowska-Królikowska to mama piątki dzieci oraz babcia dwójki wnuków. Małgorzata i Paweł Królikowscy stworzyli ciepły, rodzinny dom dla pociech: Antoniego, Jana, Marceliny, Julii oraz Ksawerego. W lutym 2020 roku zmarł Paweł Królikowski. W 2021 roku odbyły się w rodzinie aż dwa wesela. Antoni poślubił Joannę Opozdę, jednak para nie jest już razem, a jego młodsza siostra, Julia, wyszła za maratończyka, Jakuba Nowaka.