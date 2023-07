Program "Chłopaki do wzięcia" emitowany przez Polsat to już telewizyjny bestseller, który na stałe zagościł w ramówce stacji. Pan Stasio i Andrzej byli chyba najpopularniejszym duetem spośród wszystkich sezonów formatu. Widzowie uwielbiali fragmenty, podczas których ojciec nieudolnie instruował syna, jak postępować z kobietami. Niestety w 2019 roku media obiegła wiadomość o śmierci seniora, a jego potomek przestał pojawiać się w show. Niedawno widzowie zastanawiali się, co u niego słychać. Wieści nie należą do najlepszych.

"Chłopaki do wzięcia". Andrzej wylądował w szpitalu. Widziała go internautka

Niedawno na facebookowej grupie fanów programu rozgorzała z kolei dyskusja na temat dalszych losów Andrzeja. Doniesienia internautów były sprzeczne. Niektórzy twierdzili, że uczestnik mieszka poza granicami naszego kraju. Wnet jedna z widzek doniosła, że widziała Andrzeja w Szpitalu Powiatowym w Węgrowie. "Chłopak do wzięcia" zjawił się w izbie przyjęć w towarzystwie swojej matki. Według relacji internautki, mężczyzna nie wyglądał najlepiej.

Ma się dobrze, choć wygląda na zmęczonego życiem. Był z matką, bo tak się przedstawiła w rejestracji. Nie wygląda, jakby robił dachy - czytamy w komentarzu.

"Chłopaki do wzięcia". Ile lat mają bohaterowie programu?

"Chłopaki do wzięcia" to już hitowy program Polsatu. Fani długo zastanawiali się, w jakim wieku są jego bohaterowie. Niedawno portal Telemagazyn dotarł do tych informacji. Metryka bohaterów zaskoczyła widzów. Najmłodszy uczestnik ma 31, a najstarszy 69 lat.