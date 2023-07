Katarzyna Bosacka, Dorota Szelągowska i Martyna Wojciechowska zostały wymienione przez "Super Express" jako nowe gospodynie śniadaniówki, które TVN bardzo chciałby mieć w swoich szeregach. Szelągowska jak na razie milczy w sprawie, a Wojciechowska w instagramowym wpisie dała do zrozumienia, że z formatem śniadaniowym nie jest jej szczególnie po drodze. Zapytana przez nas o tę kwestię Bosacka przyznała za to, że rzeczywiście szykuje się do dużego zawodowego wyzwania.

Katarzyna Bosacka dołącza do TVN. Szykuje nowy projekt

Katarzyna Bosacka, którą do tej pory można było oglądać głównie na antenie TVN Style, w rozmowie z Plotkiem potwierdziła, że dołącza do grona pracowników głównej stacji. Dziennikarka była jednak dość tajemnicza i nie zdradziła nam, czy rzeczywiście to o "Dzień dobry TVN" chodzi.

Wracam do telewizji na dużą antenę. Bardzo się cieszę, bo wiem, że wiele osób na to czekało. Na razie jeszcze nie mogę zdradzić szczegółów, ale powiem jedno: to będzie ekscytujące dziennikarskie zajęcie - powiedziała Plotkowi.

Katarzyna Bosacka Kapif.pl

Katarzyna Bosacka pracę w TVN zaczęła kilkanaście lat temu, początkowo jako prowadząca programu poświęconemu urodzie i pielęgnacji. Rozpoznawalność zyskała jednak dzięki autorskiemu formatowi "Wiem, co jem i wiem, co kupuję" w TVN Style, a przez lata wypracowała sobie pozycję ekspertki w zakresie świadomego robienia zakupów i analizowania składów produktów żywnościowych.

W 2019 roku TVN pożegnał się jednak z Bosacką, po tym, gdy dziennikarka została ambasadorką jednej z marek. W oświadczeniu stacja przekazała wówczas, że Bosacka miała złamać wynikający z umowy zakaz wykorzystywania wizerunku na rzecz innej firmy. Prezenterka wróciła jednak do telewizji już rok później - otrzymała wówczas w TTV kolejny autorski program "DeFacto Bosacka".