6 lipca "Super Express" spuścił prawdziwą bombę. W opublikowanym artykule podał, że nowymi prowadzącymi "Dzień dobry TVN" prawdopodobnie zostały m.in. Dorota Szelągowska, Katarzyna Bosacka i Martyna Wojciechowska. Przypomnijmy, że pod koniec czerwca podziękowano większości dotychczasowych prowadzących śniadaniówkę. Odeszła Małgorzata Rozenek, Anna Kalczyńska, Andrzej Sołtysik, Małgorzata Ohme i Agnieszka Woźniak-Starak. Co na rewelację tabloidu mają do powiedzenia zainteresowane?

Dorota Szelągowska nową prowadzącą "Dzień dobry TVN"?

Dekoratorka wnętrz na brak pracy nie narzeka. Jest prowadzącą programów: "Totalne remonty Szelągowskiej", "Domowe rewolucje" czy "Dorota Was urządzi". Oprócz tego zaprojektowała farby dla jednej z marek i jest twarzą centrum budowlanego. W rozmowie z Pudelkiem zdementowała plotki, jakoby miała zostać nową prowadzącą śniadaniówki. Czyżby przerażają ją wczesne godziny pracy?

Wyssane z palca, że bardziej nie można. Właśnie się dowiedziałam z waszej strony o tym. […] Mało jest w życiu rzeczy tak pewnych jak to, że nie będę prowadzić "Dzień dobry TVN" - napisała do redakcji Pudelka.

Martyna Wojciechowska i Katarzyna Bosacka również komentują medialne doniesienia

Ekspertka od zdrowego odżywiania i prawdziwa zakupowa guru w rozmowie z Plotkiem wyznała, że pojawi się na ekranach, jednak nie zaznaczyła, że chodzi o "Dzień dobry TVN". "Tak, to prawda! Wracam do telewizji na dużą antenę! Bardzo się cieszę, bo wiem, że wiele osób na to czekało. Na razie jeszcze nie mogę zdradzić szczegółów, ale powiem jedno: to będzie ekscytujące, dziennikarskie zajęcie. Trzymajcie kciuki!" - napisała. Martyna Wojciechowska postanowiła odnieść się do spekulacji na Instagramie. "Dzień dobry...TVN? Słyszeliście już? W mediach piszą, że mam zostać jedną z osób prowadzących "Dzień Dobry TVN". Co Wy na to? Oglądalibyście? Mogłabym wreszcie zaszaleć z modnymi stylizacjami, no i w ogóle wyglądać bardziej stylowo!" - napisała z przekąsem i dodała zdjęcie z dawnych czasów.

Wojciechowska opublikowała również sondaż "SE", w którym pytali, która z trzech nowych kandydatek najlepiej sprawdzi się w roli prowadzącej. Na pierwszym miejscu była podróżniczka. W komentarzach pod postem również wielu osobom spodobała się wizja dziennikarki jako prowadzącej. Wojciechowska nie potwierdziła ani nie zaprzeczyła doniesieniom. Jest może więc nadzieja. Zdjęcia gwiazd TVN znajdziecie w naszej galerii na górze strony.