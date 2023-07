Bogumiła Wander cierpi na chorobę Alzheimera. Gdy kontakt z nią stał się utrudniony i słynna prezenterka TVP przestała poznawać bliskich, jej mąż Krzysztof Baranowski znalazł dla niej miejsce w prywatnym domu opieki. Aby móc go opłacić, sprzedał luksusową 280-metrową willę w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornie. Teraz okazuje się, że po czterech latach po pieniądzach z posiadłości nie ma już śladu.

Z czego Krzysztof Baranowski opłaci pobyt Bogumiły Wander w domu opieki?

Ceny w podwarszawskich prywatnych domach opieki są ogromne. Zaczynają się od sześciu tysięcy złotych za miesiąc i uzależnione są od potrzeb pacjenta. "Kiedy znalazłem odpowiedni ośrodek, od razu wystawiłem nasz dom na sprzedaż, żeby było z czego opłacać opiekę, bo to są bardzo duże comiesięczne koszty" - wyznał Krzysztof Baranowski w nowym wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej. Niestety dziś nie ma już z tego profitów. "Pieniądze ze sprzedaży domu już się skończyły" - dodał. Mężczyzna nie załamuje jednak rąk.

Mamy dwie emerytury, moje książki dobrze się sprzedają, mam spotkania autorskie. Muszę sobie jakoś dawać radę - przyznał mąż Bogumiły Wander w wyżej wspomnianej rozmowie.

Bogumiła Wander poznała męża, czekając na taksówkę. Nie zjadła pstrąga

Baranowski opuszcza niedługo Polskę

W przypadku zaawansowanej choroby Bogumiły Wander nie ma już mowy, by zaczęła funkcjonować jak jeszcze kilka lat wcześniej i odzyskała pamięć. To zdecydowało o tym, że Baranowski postanowił spełnić marzenie i wyruszyć niedługo w kolejną podróż dookoła świata, korzystając z tego, że dopisuje mu zdrowie. Planowo rejs zajmie mu aż rok. Nie oznacza jednak, że przestanie interesować się żoną. Będzie w stałym kontakcie z personelem ośrodka, w którym przebywa słynna spikerka. "Jakby coś się Bogusi stało, zmierzam do najbliższego portu, wsiadam w samolot i wracam" - zapewniał w "Życiu na gorąco".

Sytuacja Bogusi jest dramatyczna od czterech lat, ale pomyślałem, że mogę sobie zrobić urlop, bo czy jestem w kraju, czy mnie nie ma, to dla niej to nie robi żadnej różnicy. Jest na specyficznych lekach. Nie wiem, czy jest z nią lepiej, czy gorzej, po prostu trzeba czekać. Ale może nie ma tych utrapień codziennych? Może ten jej świat jest spokojny? A może nawet na swój sposób szczęśliwy? – zastanawiał się niedawno Baranowski w kolorowym tygodniku.

Bogumiła Wander i Krzysztof Baranowski Fot. Kapif.pl