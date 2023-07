Po zwolnieniu aż pięciorga prowadzących "Dzień dobry TVN" nie ustają spekulacje dotyczącego tego, kto zajmie ich miejsce. Na początku lipca "Super Express", powołując się na informatora, przekazał, że stacja mocno rozważa kandydatury Katarzyny Bosackiej, Doroty Szelągowskiej oraz Martyny Wojciechowskiej. Z reakcji tej ostatniej można wywnioskować, że jak na razie chyba nikt z TVN-u nie kontaktował się z nią w tej sprawie.

Fani Martyny Wojciechowskiej chcieliby zobaczyć ją w "Dzień dobry TVN"

Martyna Wojciechowska nie zdementowała co prawda oficjalnie informacji, że ma pojawić się w "Dzień dobry TVN". Jednak z mocno żartobliwego tonu instagramowego wpisu podróżniczki można wywnioskować, że z telewizją śniadaniową nie jest jej szczególnie po drodze. "Słyszeliście już? W mediach piszą, że mam zostać jedną z osób prowadzących "Dzień dobry TVN". Co wy na to? Oglądalibyście? Mogłabym wreszcie zaszaleć z modnymi stylizacjami, no i w ogóle wyglądać bardziej stylowo - napisała Wojciechowska, dodając do wpisu swoje archiwalne zdjęcie. Więcej zdjęć Martyny Wojciechowskiej znajdziecie w galerii na górze strony.

Zdaje się, że sama Wojciechowska w śniadaniówce nie za bardzo się widzi, za to jej fani do tego pomysłu nastawili się bardzo entuzjastycznie. Jeśli faktycznie - jak twierdzi informator tabloidu - stacji zależy na zatrudnieniu znanych i lubianych gwiazd, które przyciągną przed ekrany widzów, to wybór Wojciechowskiej byłby zapewne strzałem w dziesiątkę. "Dla takiej prowadzącej to jestem nawet gotowa załatwić sobie polską telewizję", "Cudownie! Będę jeszcze chętniej oglądać "DDTVN"!", "Chybabym wróciła do oglądania telewizji śniadaniowej" - czytamy w komentarzach.

Jak na razie nie wiadomo oficjalnie, kto dołączy do "Dzień dobry TVN" po wakacjach. Rozmowy na ten temat zapewne jeszcze trwają. Przypomnijmy, że pod koniec czerwca z formatu zwolniono Małgorzatę Rozenek, Agnieszkę Woźniak-Starak, Małgorzatę Ohme, Annę Kalczyńską oraz Andrzeja Sołtysika.