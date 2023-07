Teresa Orlowski w pewnym momencie niewątpliwie była ikoną przemysłu pornograficznego. Pisano o niej piosenki, a nastolatkowie z wypiekami na twarzy śledzili produkcje z jej udziałem. Polka urodziła się w Dębicy w 1953 roku. Jako dziecko marzyła o... byciu zakonnicą. Wszystko zmieniło się, kiedy poznała pierwszego męża. Wkrótce później zrozumiała, że jest stworzona do innego życia.

REKLAMA

Zobacz wideo Polskie gwiazdy bawią się na wspólnym zimowym wyjeździe

Teresa Orlowski zrobiła karierę w RFN. Nie pasowało jej smutne życie kelnerki

Orlowski w Dębicy pracowała jako kelnerka i przez pewien czas była także przykładną żoną taksówkarza, Janusza. W małym mieście wzbudzała niezdrowe zainteresowanie, mężczyźni bowiem szaleli na punkcie posągowej brunetki. "Ludzie mówią, że jak szła ulicą, to wpadali na słupy. Że kobiety były o nią zazdrosne. Że syna miała z jakimś żonatym facetem. Być może właśnie dlatego zostawiła za sobą służbowy fartuch, ciasne mieszkanie, szarość i zawiść, której nie mogła pokonać. Wybrała kraj, w którym pachniało Peweksem, a maszyny same zmywały naczynia" - pisała o Orlowski Ewa Stusińska w książce "Miła robótka. Polskie świerszczyki, harlekiny i porno z satelity".

Teresa Orlowski fot. Youtube.com/Larry Bonneville 'The Fire Inside'

W latach 70. wyemigrowała do RFN. Początkowo pracowała w knajpie, jej losy odmieniło spotkanie z Hansem Moserem. Producent filmów porno szybko zauważył w Teresie potencjał. Niedługo później Polka rzuciła posadę kelnerki i zaczęła karierę aktorki filmów erotycznych. Wkrótce, już jako żona Mosera, założyła z nim wydawnictwo specjalizujące się w filmach dla dorosłych. Stanęła też po drugiej stronie kamery - kręciła, reżyserowała i pisała scenariusze. Wkrótce jej sława przekroczyła mur berliński. O Teresie było głośno, także w Polsce, a jej brawurowy występ w "Lisiej Damie" znali chyba wszyscy amatorzy niemieckojęzycznej kinematografii.

Szapołowska sprzedawała kosmetyki. Kamińska zamknęła salon fryzjerski

Teresa Orlowski mogła skończyć za kratami. Uciekła z Niemiec i zamieszkała w Hiszpanii

Orlowski z pewnością miała zmysł przedsiębiorcy. Kiedy jej drugie małżeństwo przeszło do historii, a produkowanie kaset video przestało być intratnym interesem, Teresa zmodyfikowała profil firmy. Założyła specjalny kanał w telewizji kablowej, do którego dostęp mogli mieć widzowie z wykupionym abonamentem. Po jakimś czasie okazało się, że nie do końca uczciwie rozliczała się z prowadzonych biznesów. Niemiecka policja wydała nakaz aresztowania, a gwiazda filmów porno czmychnęła za granicę. Obecnie Orlowski przebywa w Hiszpanii, a o jej życiu nie wiadomo wiele. Zdjęcia Lisiej Damy znajdziecie w naszej galerii.