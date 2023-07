O tym, że Agnieszka Kaczorowska jest fanką masaży, wiadomo od dawna. Przed laty gwiazda "Klanu" wystąpiła w programie TVN Style "Klinika urody", w którym to testowano na niej słodki masaż czekoladą zwany "czekoladowym ukojeniem zmysłów". A że ostatnio mogła sobie w napiętym grafiku wygospodarować czas tylko dla siebie, zafundowała sobie kolejne odprężenie, które ją zachwyciło i zainspirowało do seksownego zdjęcia.

Zobacz wideo Agnieszka Kaczorowska o swoim życiu, kiedy została matką. "Bardzo się zmieniłam pod wpływem macierzyństwa"

Pamiątkowe zdjęcie topless

Agnieszka Kaczorowska chętnie relacjonuje swoją codzienność w mediach społecznościowych. A że ostatnio masaż odprężył ją i była z niego wyraźnie zadowolona, zrobiła sobie po nim pamiątkową fotografię w lustrze, na której można zobaczyć ją topless. "Pierwszy masaż w nowej lokalizacji. Cudnie tu!" - napisała zachwycona Agnieszka Kaczorowska, jeszcze na łóżku. Zdjęcie topless, którym się pochwaliła na Instagramie, zobaczycie w galerii na górze strony.

Kilka lat temu Agnieszka Kaczorowska pisała, jak udało się jej zrzucić dodatkowe kilogramy, które spędzały jej sen z powiek. Okazuje się, że nie osiągnęła tego dietą, a wyeliminowaniem stresu i presji, jaką sobie narzuciła, by schudnąć. Zbiegło się to w czasie z pozbyciem się kompleksów i zaakceptowaniem siebie w 100 proc. Również małżeństwo i zostanie mamą pomogło jej zmienić życiowe priorytety i przyczynić się do lepszego samopoczucia i kondycji. Gdy nie myślała o wyglądzie, zaczęła tracić na wadze. "Przyszedł moment totalnego poddania się. Stwierdzenia, że nie mam siły, że nie chcę być uzależniona od swojego wyglądu. Chce cieszyć się życiem i być zdrowa. Wtedy bardzo intensywnie zaczęłam pracować nad prawdziwą miłością do siebie i swojego ciała. Nie, moje ciało nie zmieniło się po miesiącu... Choć po roku już widziałam efekty - nic nie zmieniając w swoim żywieniu czy ilości ruchu. Zawsze trenowałam, zawsze tańczyłam, wiec dodatkowy sport nie był potrzebny mojemu zdrowiu, a tylko powodował ogrom zmęczenia" - opisywała Kaczorowska na Instagramie.

