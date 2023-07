Giorgia Meloni stanęła na czele włoskiego rządu w 2022 roku. Kontrowersje wywoływały głównie jej konserwatywne poglądy - polityczka na każdym kroku podkreśla silne przywiązanie do chrześcijańskich wartości, sprzeciwia się aborcji, małżeństwom jednopłciowym i przyjmowaniu imigrantów. Podczas wizyty w Polsce to jednak nie jej słowa wywołały największe zamieszanie. Dużo mówiono zaś o problematycznym garniturze, na który zdecydowała się Meloni.

REKLAMA

Zobacz wideo Barbara Kurdej-Szatan wydała kilka tysięcy na ubrania. Co kupiła?

Giorgia Meloni odwiedziła Polskę. Nie zabłysnęła stylizacją

Giorgia Meloni na spotkaniu z Mateuszem Morawieckim pojawiła się w pięknym komplecie o elektryzującym kolorze. Jej stylizacja pod względem obowiązującej etykiety była jak najbardziej odpowiednia. Niestety, problemów przysporzyła tkanina, z której wykonany był garnitur. Materiał był wygnieciony i pomarszczony, źle układając się na sylwetce premierki. W pewnym momencie stylizacja Giorgii wyglądała na nieco niechlujną.

Łazienki gwiazd. Rodowicz jak u królowej, a spójrzcie na Dereszowską. Klasa!

Stylistka komentuje zamieszanie wokół garnituru Giorgii Meloni

Sprawę problematycznej kreacji Meloni skomentowała stylistka. Ewa Rubasińska-Ianiro w rozmowie z "Faktem" potwierdziła, że materiał, z którego został wykonany garnitur, może w pewnych warunkach wyglądać nie najlepiej. "Rzeczywiście, problem tu leży nie tyle w kroju, ile w materiale, z którego garnitur został uszyty. W słońcu takie materiały z lekkim błyskiem dają wrażenie ciężkości. Przedziwne, ale tak to wygląda. Wydają się cięższe, niedopasowane do pogody, do sylwetki. Gdyby ten materiał był bardzo jasny, może byłoby to mniej widoczne". Więcej zdjęć premierki Włoch znajdziecie w naszej galerii. Co sądzicie o jej chabrowej stylizacji?

Giorgia Meloni, Mateusz Morawiecki Fot. Czarek Sokolowski / AP Photo