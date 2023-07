Pod koniec czerwca media obiegła informacja, że Madonna trafiła do szpitala. Okazało się, że miała infekcję bakteryjną, a także doznała przemęczenia, spowodowanego intensywnymi treningami do lipcowej trasy koncertowej. Gwiazda na sali spędzała nawet 12 godzin dziennie, co odbiło się na jej zdrowiu. Trafiła na OIOM, który opuściła po kilku dniach. Fani dalej drżą o jej stan.

Madonna po wyjściu ze szpitala. Jak się czuje?

Madonna przebywa w domu, jednak niedawno do mediów dotarła informacja, że bardzo źle się czuje. Miała wymiotować i nie mieć sił wstać z łóżka. Później jednak internautów uspokoiła jej przyjaciółka. Zdradziła, że gwiazda czuje się dobrze i wypoczywa. Teraz portal TMZ dotarł do nowych szczegółów. Według ich ustaleń Madonna nadal nie jest w najlepszej formie. Jak przekazał informator portalu, jest osłabiona i bardzo zmęczona.

Na temat Madonny wypowiedzieli się niedawno eksperci. Ich zdaniem Madonna Louise Ciccone za wcześnie opuściła szpital. Jeden z nich ma teorię, że gwiazda nie miała infekcji bakteryjnej, jak to przekazano mediom. "Prawdopodobnie zmagała się z sepsą. Przedwczesne wyjście ze szpitala może zagrozić jej życiu" - powiedział Stuart Fischer w rozmowie z "Daily Mail". Specjalista jest zdania, że Madonna powinna dłużej zostać w placówce medycznej, gdzie odpowiednio by się nią zajęto. Więcej zdjęć Madonny znajdziecie w galerii na górze strony.

Portal TMZ informował również wczesnej, że niepokojące objawy towarzyszyły Madonnie już od jakiegoś czasu. Gwiazda rzekomo aż miesiąc przed hospitalizacją miała zmagać się z gorączką, którą bagatelizowała. Pod opiekę lekarzy trafiła dopiero wtedy, gdy zupełnie straciła siły. Intensywne treningi, którym w ostatnim czasie poddawała się Madonna, miały związek z planowaną przez wokalistkę trasą koncertową. Występy, które miały rozpocząć się od 15 lipca, z oczywistych względów zostały jednak odwołane.