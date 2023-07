We wrześniu 2021 roku świat obiegły zdjęcia z ceremonii ślubnej brata księżnej Kate. James Middleton poślubił wieloletnią partnerkę, Alizee Thevenet, pochodzącą z Francji analityczkę finansową. Para przysięgała sobie dozgonną miłość w towarzystwie ukochanych psów. Szwagier księcia Williama o wybrance mówił we wzruszających słowach: "Poślubiłem miłość mojego życia w otoczeniu rodziny, przyjaciół i oczywiście kilku psów w pięknej wiosce Bormes-les-Mimosas. Słowa nie mogą opisać, jak jestem szczęśliwy". Teraz James świętuje kolejny przełomowy moment w życiu.

Brat księżnej Kate wkrótce zostanie ojcem. Ciężarna żona Jamesa wzięła udział w klimatycznej sesji zdjęciowej

Brat księżnej Kate i jego żona wkrótce powitają na świecie pierwsze dziecko! W środę 5 lipca James Middleton na Instagramie opublikował znaczący wpis. "Nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani... (...) To był bardzo trudny początek roku po stracie mojej ukochanej Elli, ale zakończymy go z najcenniejszym małym dodatkiem do naszej rosnącej rodziny." Słowom tym towarzyszyły piękne zdjęcia ciężarnej Alizee i psa Mable.

Oprócz brata Jamesa, księżna Kate ma również siostrę, Pippę. Piękna brunetka zrobiła niesamowitą furorę, kiedy pojawiła się na książęcym ślubie w roli świadkowej. Oczy całego świata były wówczas zwrócone na młodszą siostrę Kate. Wielu łączyło Pippę z Harrym i prawdopodobnie ta dwójka miała się ku sobie, ale ich relacja zakończyła się na kilku randkach. Obecnie siostra księżnej Kate jest żoną milionera, Jamesa Matthewsa. Para doczekała się trójki dzieci.

