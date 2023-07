3 lipca adoptowana córka Roberta De Niro, 51-letnia Drena De Niro, podzieliła się tragiczną wiadomością w mediach społecznościowych. Jej syn zmarł w wieku 19 lat. Leandro został znaleziony martwy przez kolegę w niedzielne popołudnie 2 lipca we własnym mieszkaniu w Nowym Jorku. Jak donosił TMZ, "przy jego ciele znaleziono zarówno narkotyki, jak i akcesoria do ich zażywania". Teraz możliwa przyczyna śmierci wnuka Roberta De Niro została ujawniona. Podała ją matka chłopaka.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Mucha zatrudniła ekipę do układania kartonów w piwnicy

Córka Roberta De Niro myśli, co było przyczyną śmierci syna

Drena De Niro pożegnała syna na Instagramie. Od tego czasu nadal publikowała rozdzierające serce wiadomości na jego cześć w mediach społecznościowych. Udostępniła m.in. kilka zdjęć z synem na plaży. Do tej pory milczała w sprawie przyczyny śmierci Leandra. Jak czytamy w "The Mirror", zdradziła, co mogło spowodować zgon ukochanego dziecka. Uważa, że syn zażył tabletki zawierające fentanyl. Podejrzenia matki zmarłego nie zostały oficjalnie potwierdzone w raporcie toksykologicznym.

Ktoś sprzedał mu pigułki z fentanylem, o których wiedział, że są splecione, a mimo to mu je sprzedał. Więc dla tych wszystkich ludzi, którzy wciąż sprzedają i kupują to g**no, mój syn odszedł na zawsze.

Mikołaj Roznerski zmaga się z zaburzeniem. Aktor "M jak miłość" zdiagnozowany

Robert De Niro żegna wnuka

Znany aktor opublikował oświadczenie opublikowane przez "People", w którym podziękował za słowa otuchy, jednak poprosił o pozostawienie rodziny w spokoju, aby mogli godnie pożegnać 19-latka. "Jestem głęboko zasmucony odejściem mojego ukochanego wnuka Leo. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystkie kondolencje. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności, abyśmy mogli opłakiwać stratę Leo" - czytamy w oświadczeniu.