5 lipca 2023 roku świat obiegła przykra informacja. Nie żyje Coco Lee. Piosenkarka miała 48 lat. O jej odejściu poinformowały siostry za pomocą mediów społecznościowych. Wyznały, że 2 lipca kobieta próbowała popełnić samobójstwo. Została przewieziona do szpitala, gdzie zapadła w śpiączkę. Próba była związana z depresją, z którą walczyła przez kilka lat. Na Facebooku pojawiło się oświadczenie.

Coco Lee nie żyje. Gwiazda Disneya miała 48 lat

Siostry Coco Lee są zdruzgotane wiadomością o jej śmierci. "CoCo cierpiała na depresję od kilku lat, ale jej stan drastycznie się pogorszył w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Chociaż szukała profesjonalnej pomocy i robiła, co mogła, by walczyć z depresją, demon zwyciężył" - czytamy we wpisie, który zamieściły na Facebooku. Fani gwiazdy złożyli najszczersze kondolencje. Siostry piosenkarki wspomniały również o zasługach Lee. "Jednocześnie mamy nadzieję, że wszyscy będą nie tylko tęsknić za CoCo, ale także dzielić się jej promiennym uśmiechem, traktować ludzi szczerze i przekazywać życzliwość i miłość wszystkim wokół nas oraz kontynuować życzenie CoCo, aby wszyscy wokół odczuwali jej miłość i szczęście" - podkreśliły w pożegnalnym poście.

Coco Lee zmagała się z wieloma problemami. Jak wyglądało jej prywatne życie?

Coco Lee urodziła się w 1975 roku w Hongkongu. Największą sławę zyskała w 1998 roku. Piosenkarka zaśpiewała piosenkę "Reflection" do animowanej produkcji Disneya "Mulan". Ten sam utwór wykonała na potrzeby aktorskiej wersji filmu. Coco Lee była również pierwszą amerykanką chińskiego pochodzenia, która zaprezentowała swój talent podczas gali Oscarów. Była także pierwszą ambasadorką marki Chanel chińskiego pochodzenia w tym regionie. "Pracowała nad otwarciem nowego świata dla chińskich piosenkarzy na międzynarodowej scenie muzycznej" - podkreśliły jej siostry.

Coco Lee była żoną Bruce'a Rockowitza. Para pobrała się w 2011 roku, a ich ślub był szeroko komentowany w azjatyckiej prasie. W trakcie kariery artystka nagrała aż 18 albumów studyjnych, dwa koncertowe i pięć kompilacyjnych. Wystąpiła również w kilku filmach, takich jak "No Tobacco" czy "Forever Young". W projektach zawsze podkreślała swoje pochodzenie. "Robiła wszystko, by zabłysnąć dla Chińczyków. Jesteśmy z niej dumni!" - pisały siostry Coco Lee.

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod TYM LINKIEM znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.