Znany z występów w Niebiesko-Czarnych oraz duetu z Adą Rusowicz gitarzysta i kompozytor Wojciech Korda od wielu lat jest przykuty do łóżka i zależny od urządzeń wspomagających funkcjonowanie. Jak podaje Plejada, wkrótce przez niezapłacone rachunki w jego domu może zabraknąć prądu, co byłoby dla muzyka dramatyczne. W związku z tym prezes Polskiej Fundacji Muzycznej zbiera datki na rzecz chorego artysty.

Stan zdrowia Wojciecha Kordy jest coraz gorszy

Wojciech Korda przeszedł sześć udarów niedokrwiennych. Ponadto muzyk cierpi na postępującą niewydolność oddechową, cukrzycę, a także parkinsonizm poudarowy. Gitarzysta oddycha z pomocą respiratora, a pokarm przyjmuje dojelitowo. Mężczyzna wymaga codziennej rehabilitacji i opieki. Zapewnia mu ją żona Aldona, która robi wszystko, co może, by pomóc mu w codzienności i ulżyć w cierpieniu. Niestety świadczenia emerytalne, które dostają, nie pozwalają im już ostatnio na zapłatę bieżących faktur. Te ciągle rosną. Dla mężczyzny w pełni zależnego od wielu urządzeń elektrycznych - w tym respiratora czy pompy do podawania pokarmu - odcięcie prądu może skończyć się tragicznie. Datki dla Wojciecha Kordy można wpłacać m.in. za pomocą wirtualnej puszki, która znajduje się na stronie fundacji.

Jego stan zdrowia jest coraz gorszy, a opieka kosztuje. Tutaj pierwszy raz mamy do czynienia z taką sytuacją w historii, że przez niezapłacone faktury artysta może zostać pozbawiony życia. Staramy się zebrać te środki i apelujemy o wpłaty - wyznał Plejadzie Tomasz Kopeć, którego Polska Fundacja Muzyczna wspiera artystę od lat.

Czego jeszcze potrzebuje schorowany Wojciech Korda?

Zbiórka na Wojciecha Kordę dotyczy nie tylko niezapłaconych rachunków. "Darczyńcy wiedzą, że zbieramy i wspieramy zakupy środków opatrunkowych, kremów i plastrów ze srebrem na odleżyny, lekarstw, odżywek, a także najem specjalistycznego łóżka dla chorego leżącego" - czytamy na Facebooku Polskiej Fundacji Muzycznej.

