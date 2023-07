Jennifer Lopez to dumna 53-latka, która mimo upływu czasu zupełnie się nie zmienia. Mało tego! Z każdym rokiem prezentuje się coraz lepiej. Jej twarz i sylwetka są bardzo zadbane i okazuje się, że wcale nie jest to efekt morderczych treningów na siłowni i wprawnej ręki chirurga. Kluczem do sukcesu piosenkarki jest dieta. W wywiadzie dla magazynu "People" gwiazda zdradziła co zawiera jej sekretny szejk młodości i witalności.

Znamy sekret perfekcyjnego wyglądu Jennifer Lopez. Dzięki temu napojowi można zatrzymać czas

Jennifer Lopez postanowiła uchylić nieco rąbka tajemnicy. Po latach spekulacji wyjawiła, co stoi za sekretem jej młodego wyglądu. W rozmowie z magazynem "People" artystka zdobyła się na szczere wyznanie. W jej przypadku za utrzymanie młodości i sił witalnych odpowiada specjalny szejk. Jego głównym składnikiem jest niezwykle cenny kolagen.

Wiedziałam, że to, co jem, nie dostarcza mi energii. Zdałam sobie z tego sprawę dopiero po jakimś czasie, na dodatek karmiłam tym moje dzieci. Zadałam sobie wtedy pytanie: "Co jest dla nich dobre?". [...] Nabrałam ochoty na zmianę. Ten szejk smakuje niezwykle świeżo, a do tego daje poczucie, że robisz dla siebie coś dobrego. To robi ogromną różnicę - powiedziała Jennifer Lopez w rozmowie z magazynem "People".

Jennifer Lopez stawia na świadomą dietę. Szejk kolagenowy jest prawdziwym hitem

Piosenkarka nie ukrywa, że dieta ma dla niej szczególnie ważne znaczenie. To ona daje siłę do działania i pomaga powstrzymać procesy starzenia. Mimo wielu spekulacji gwiazda nigdy nie potwierdziła, że poddała się jakiejkolwiek operacji plastycznej. Nie stroni natomiast od mało inwazyjnych zabiegów medycyny estetycznej. Poniżej przedstawiamy przepis na sekretny napój młodości Jennifer Lopez. Wszystkie składniki wystarczy dokładnie zmiksować i gotowe!

Przepis na kolagenowy szejk Jennifer Lopez:

- garść świeżego szpinaku,

- jeden zmrożony banan,

- niepełna szklanka (230 ml) mleka ryżowego,

- dwie łyżki masła migdałowego lub masła z pestek słonecznika (w ostateczności można zamienić je na masło z orzeszków arachidowych – wtedy jednak zmniejszy się ilość przeciwstarzeniowej witaminy E),

- łyżka odżywki białkowej,

- porcja sproszkowanego kolagenu.

