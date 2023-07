Ralph Kaminski jest jednym z popularniejszych artystów muzycznych w Polsce. Od czasu swojego debiutu nie przestaje zadziwiać fanów. Artysta kilkukrotnie zmieniał styl muzyczny i własne stylizacje. W 2022 roku światło dzienne ujrzała jego płyta "Bal u Rafała", gdzie zainspirował się latami 70. Do dziś nie przestaje szokować słuchaczy, pokazując się w coraz to nowszych wcieleniach. Ostatnio zaprezentował fanom nietypowy produkt.

Zobacz wideo Arkadiusz Jakubik widział pocałunek Zalewskiego z Kaminskim. Co sądzi?

Ralph Kaminski stworzył niezwykłe klapki. Cena może zszokować

Ralph Kaminski aktywnie działa w mediach społecznościowych. Artysta zebrał na profilu na Instagramie ponad 200 tysięcy obserwujących. Wrzuca tam nie tylko ujęcia z koncertów, ale także kadry z prywatnego życia. W ostatnim czasie przygotował dla fanów coś wyjątkowego. Okazało się, że piosenkarz podjął współpracę z firmą Kubota, która jest znana z produkcji klapek. Kaminski stworzył własną linię obuwia, inspirowaną... swoją twarzą. Na klapkach można zauważyć kilka zdjęć samego artysty, który pokazał się w różnych odsłonach. Obserwatorzy od razu pokochali produkt. Mina im zrzedła po zobaczeniu ceny.

Fani wyrazili opinię na temat nietypowych klapek Ralpha Kaminskiego

Klapki Ralpha Kaminskiego można zakupić na oficjalnej stronie artysty. Jak się okazało, za taką przyjemność trzeba zapłacić aż 235 złotych. Fani w komentarzach pod postem wyrazili opinie na temat ceny. "Luksus zawsze kosztuje", "Cena smuci", "Drogo", Przepraszam, ale ILE?" - pisali słuchacze piosenkarza. Nie da się jednak ukryć, że obuwie bardzo przypadło im do gustu. "Potrzebuję ich do życia", "Załatw do tego skarpetki i będziemy chodzić jak typowi Janusze" - czytamy pod zdjęciem. Jak wam się podobają klapki Kaminskiego? Więcej zdjęć artysty znajdziecie w galerii. ZOBACZ TEŻ: Fryderyki 2023. Ralph Kaminski jako panna młoda. Na głowie wianek, w ręku bukiecik

Ralph Kaminski wypuścił własną linię klapek fot. https://sklep.ralphkaminski.com/klapki_kubota_rk/screenshot