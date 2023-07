Joanna Krupa nigdy nie ukrywała swojej sympatii do gatunku disco polo. Z jej filmików na Instagramie wynikało, że lubi ten rodzaj muzyki i często włącza sobie hity o bananach czy pomarańczach nad basenem czy podczas rejsów jachtem. Tym razem jurorka "Top Model" poszła o krok dalej. Postanowiła nagrać wspólną piosenkę z zespołem Łobuzy.

Łobuzy nagrali piosenkę z Joanną Krupą. Fani: Grubo

Na oficjalnym profilu zespołu Łobuzy na Instagramie pojawiła się zapowiedź teledysku do piosenki "Dżoana", który swoją premierę będzie miał 5 lipca o 17:00. Do postu zostało dołączone zdjęcie, na którym celebrytka zapozowała w studio z członkami zespołu. Z komentarzy wynika, że fani byli naprawdę zaskoczeni tym połączeniem. "Hit lata", "grubo", "czekamy, czekamy" - pisali obserwatorzy w komentarzach pod postem.

Okazuje się, że za wspólnym projektem kryje się nie tylko chęć wypuszczenia kolejnego przeboju disco polo. Cel jest także charytatywny. Joanna Krupa od dawna angażuje się w pomoc zwierzętom. Brała przecież udział w kampaniach PETA i głośno piętnowała noszenie prawdziwych futer i skórzanych dodatków. Z opisu pod teledyskiem do "Dżoany" dowiadujemy się o przesłaniu utworu.

''Dżoana" to utwór, który przez swoją nietuzinkowość oraz sam powód powstania nie tylko zapada w pamięć, ale także skłania do refleksji nad tematem ochrony zwierząt i zaangażowania w sprawy społeczne. Ta wyjątkowa kolaboracja między zespołem Łobuzy, Joanną Krupą oraz DIOZ.PL stanowi przykład artystycznej inicjatywy mającej na celu wywołanie pozytywnych zmian w społeczeństwie oraz wsparcie finansowe fundacji DIOZ.Pl - czytamy w opisie pod teledyskiem "Dżoana" Łobuzów i Joanny Krupy.

Krupa nagrała piosenkę disco polo. Tekst? Pomogła jej nawet córka. "I don't wanna jeść"

W tekście do utworu "Dżoana" wspomnianego przesłania raczej nie widać. Otrzymujemy za to proste rymy, typowe dla utworów disco polo czy dance. Są więc ananasy i banany. Jest coś o jedzeniu, spaniu i zabawie do rana. Tańczeniu na stole i "lasce, która nie jest płaska". Co ciekawe, z informacji na stronie wynika, że za słowa do piosenki odpowiadają zarówno Łobuzy jak i sama Krupa. Okazuje się, że poniekąd w pisaniu tego utworu pomogła także córka celebrytki, Asha-Leigh. Dziewczynka często korzystała ze sformułowania "I don't wanna jeść", które mama postanowiła wykorzystać w utworze.

Może Ziemia jest płaska, ale nie moja laska. Nie, nie, nie. Taka amerykańska chociaż z małego miasta U.S.A. I don’t wanna jeść, I don’t wanna spać, I just wanna sialala all night. To co ty chcesz mieć, ja ci mogę dać, tylko powiedz tak. Dżoa-nana-nana-nana, tańczy na stole do ra-nana-nana na na. Dżoa-nana-nana-nana tańczy jak poje ana-nana-nana na na. Nogi ma ta niewiasta, jak ulica Puławska długie. Chcialem tylko pogłaskać, powiedziała mi basta, po śluuubie (...). Mój kochany, idę w tany, kiedy jem węglodywany. Ananasy i banany nie są słodsze od Dżoany - wyśpiewuje Krupa z Łobuzami w piosence "Dżoana".

Łobuzy, Joanna Krupa Fot. YouTube.com/Łobuzy screen