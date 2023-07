Natalia Kukulska odnosi sukcesy nie tylko na polu zawodowym, ale i prywatnym. Od ponad 20 lat jest żoną perkusisty Michała Dąbrówki, za którego wyszła w 2000 roku. Uchodzą za jedną z najlepiej dobranych par w polskim show-biznesie. Małżeństwo ma trójkę dzieci: 23-letniego Jana, 18-letniej Anny i siedmioletniej Laury. Środkowa z rodzeństwa - Anna Dąbrówka - niedawno wkroczyła w świat dorosłości. Informowaliśmy, że z tej wyjątkowe okazji sławna mama postanowiła wyprawić jej niezapomniane przyjęcie urodzinowe. W ostatnim czasie Dąbrówka w mediach społecznościowych zaczęła pokazywać kadry z pewnym chłopakiem.

REKLAMA

Iwona Wieczorek była w ciąży? Policjant przedstawił szokującą teorię

Córka Kukulskiej pokazała chłopaka. Jest muzykiem

Córka Natalii Kukulskiej umieściła zdjęcie na InstaStory, na którym oznaczyła chłopaka, który ma być jej partnerem. 18-latek jest muzykiem, występuje pod pseudonimem Jamana i ma na koncie trzy single: "Hałas", "Vanitas" i "Dla nas". Nie zabrakło go również imprezie urodzinowej Dąbrówki. Na niektórych ujęciach widzimy, że para trzymała się za ręce. Zdjęcia zobaczycie w naszej galerii u góry strony.

Anna Dąbrówka fot. Instagram @annadabrowka

Natalia Kukulska posłała dzieci do szkoły muzycznej

Natalia Kukulska w obszernej rozmowie z magazynem "Viva" zdradziła, że jej dzieci poszły śladami rodziców i uczęszczają do szkoły muzycznej. Dumna mama przyznała również, że pociechy robią postępy i zamierzają kontynuować przygodę ze światem artystycznym. "Jako wredna matka zgotowałam im taki los, jakiego sama nie lubiłam, czyli posłałam je do szkoły muzycznej, w której ja nie lubiłam ćwiczyć. One jednak wyszły z tego obronną ręką. Gdy ja skończyłam tę szkołę w klasie fortepianu, byłam zrażona i przestałam ćwiczyć. A Jasio i Ania chcieli iść dalej w edukacji muzycznej" - opowiadała.