Kate Middleton po raz kolejny zachwyciła nienaganną prezencją. Księżna Walii pojawiła się we wtorek na Wimbledonie. Prezentowała się doskonale i widać, że czuła się bardzo dobrze. Uwagę przykuwała klasyczna, lecz okraszona nutą nowoczesności fryzura. Wielowymiarową koloryzację doskonale podkreśliły długie, naturalnie wymodelowane pasma włosów.

Księżna Kate pokazała się w letniej stylizacji. Uwagę zwracały jej idealnie wymodelowane włosy

Księżna Kate gdy tylko pojawiła się na Wimbledonie zwróciła na siebie uwagę. Zdecydowała się na bardzo stylowy żakiet domu mody Balmain w miętowym kolorze. Białe klapy i obciągnięte materiałem guziki świetnie wpisały się w letni charakter wydarzenia. Elegancką górę uzupełniła długa, plisowana spódnica o ponadczasowym kroju. Dopełnieniem okazała się jasna torebka Mullbery i kolczyki z perłami od Shyla London. Księżna Walii zdecydowała się nie odsłaniać stóp - wolała postawić na klasyczne szpilki Gianvito Rossi. Było elegancko, lecz idealnie na ciepły, letni dzień.

Fryzura księżnej Kate zachwyca mimo klasycznej formy. Dominują wielotonowe odcienie i ponadczasowy kształt

Mimo perfekcyjnej stylizacji cała uwaga skupiała się na fryzurze księżnej Walii. Od dawna na jej głowie gości ciepły brąz, który ożywiony jest jaśniejszymi pasmami. Koloryzacja ta optycznie dodaje objętości włosom i sprawia, że fryzura wygląda na lżejszą. Stylista fryzur Kate Middleton wie, czym są dopracowane do perfekcji pojaśnienia - nie ma tu mowy o modnych wiele lat temu grubych, kontrastowych pasach wykonanych rozjaśniaczem i nieestetycznych odcięciach. Całość prezentuje się bardzo naturalnie i o to właśnie chodzi.

Dodatkowym atutem jest objętość na włosach Kate Middleton. Fryzura wygląda przez to bardzo naturalnie i kobieco. Delikatnie pofalowane końce są idealną propozycją na ciepłe dni. Aby uzyskać podobny efekt konieczne jest zaopatrzenie się w piankę do włosów, grubą, okrągłą szczotkę, suszarkę i grubą lokówkę. Przy takim ekwipunku efekt podobny do księżnej Walii jest gwarantowany.

Kate Middleton Fot. East News

