Jacek Kurski w 2022 roku został odwołany z funkcji prezesa TVP. Niedługo później pracę w "Pytaniu na śniadanie" straciła jego żona. Kurski otrzymał propozycję pracy w Waszyngtonie i obecnie sprawuje urząd zastępcy dyrektora wykonawczego w Banku Światowym. Początkowo poleciał do Stanów Zjednoczonych sam, ale szybko dołączyła do niego żona z dziećmi. Joanna Kurska w rozmowie z Plejadą ujawniła, jak wygląda ich życie poza granicami kraju.

Joanna Kurska o życiu w USA. "Na drogach jeździ się bezpiecznie"

Joanna Kurska nie ukrywa, że jest zadowolona z cieplejszego klimatu. Dodatkowo razem z mężem mieszkają w pięknym miejscu. "Mieszkamy w pięknej dzielnicy, wśród parków, wody i zwierząt. Przed domem biegają króliki, wiewiórki, a nawet sarny. Bardzo szybko poczułam się tutaj dobrze" - zapewnia. Mówi też o różnicach w życiu w Polsce i USA.

Największą różnicą jest klimat i uśmiech na twarzy ludzi, którzy są mili i serdeczni. Wszędzie. Na drogach jeździ się bezpiecznie, kierowcy jeżdżą bardzo dobrze, pewnie i zgodnie z przepisami. Druga sprawa, która mi przychodzi na myśl, to psy. Nie widziałam tu ani jednego psa bez smyczy (...) - mówi.

Joanna Kurska poleci do Stanów Zjednoczonych do Jacka Kurskiego. Wszystko przez córkę

Kurscy zamieszkali pod Waszyngtonem. Kurskiej zależało, żeby dom znajdował się z dala od zgiełku miasta. W wyborze idealnego miejsca pomógł jej... znak z niebios. Ujawniła, co usłyszała na mszy świętej.

Miejscowość, w której mieszkamy, polecił mi znany dziennikarz, który kocha Waszyngton, a wyboru dopełniły… Łagiewniki. W czasie, gdy mąż szukał domu w różnych miejscach, usłyszałam na jednej z mszy z Łagiewnik, jak ksiądz mówi o miejscu, w którym dochodziło do cudownych uzdrowień przez Jezusa: "W Jerozolimie zaś jest przy Owczej [Bramie] sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda". Po mszy dzwoni Jacek i mówi, że znalazł dom. Pytam: "Gdzie?". A on: "Bethesda!" - opowiedziała Plejadzie.

Joanna Kurska nie wróci do telewizji. "Temat zamknięty"

Jacek Kurski z żoną przez wiele lat życie zawodowe wiązali z telewizją. Joanna Kurska zapytana o to, czy za nią tęskni przyznała, że nawet o tym nie myśli. A jak wspomina TVP? "Do telewizji potężnej i sprawczej, jak nigdy wcześniej, którą zostawiał mój mąż, świetnie pasowało powiedzenie 'nie było z kim przegrać'. Za każdym razem dowoziła zwycięstwo. Taką będziemy ją pamiętać. Dla nas to temat zamknięty" - powiedziała. Zdjęcia Kurskich z USA znajdziecie w galerii na górze strony.