Mama Ginekolog, czyli właściwie Nicole Sochacki-Wójcika, jest jedną z najpoczytniejszych lekarek w mediach społecznościowych. Popularność zawdzięcza także aferom, w które co jakiś czas się wplątuje. Niedawno głośno było o tym, że przyjmuje rodzinę i przyjaciół poza kolejnością do gabinetu na NFZ, co spotkało się z oburzeniem zarówno internautów, jak i części środowiska medycznego. Instagramerka jest także posiadaczką kilku nieruchomości, w tym luksusowego domku na Santorini, który wynajmuje turystom. Jesteście ciekawi ceny Jaskini?

Domek Mamy Ginekolog na Santorini na wynajem

Sochacki-Wójcicka posiadłość na Santorini nabyła z mężem w 2021 roku. Para od początku przewidywała, że zamierza w tym miejscu rozwinąć swój turystyczny biznes. Teraz znów przypomniała o możliwości wykupu u nich noclegu. Zamieściła ogłoszenie z ofertą na jednym z popularnych portali specjalizujących się w wynajmie krótkoterminowym.

To czarujący, tradycyjny dom w samym sercu wioski Megalochori. To szczęśliwe miejsce. Prawdziwy Santoryński dom w jaskini, odnowiony, łączy w sobie wygodę i tradycję z nowoczesnymi detalami - czytamy w opisie.

W domu Mamy Ginekolog znajdują się dwie sypialnie oraz mały aneks kuchenny połączony z pokojem dziennym. Jest również jacuzzi. Instagramerka dodała, że wciąż jest dostępnych kilka terminów. Faktycznie po spojrzeniu na ogłoszenie widać, że jak na razie nie ma zbyt dużego obłożenia. Ceny pobytu wahają się od 1100 zł do 1610 zł za jedną noc.

Jeśli chcielibyście zamieszkać w innej posiadłości Mamy Ginekolog, to lekarka ostatnio pochwaliła się w mediach społecznościowych kolejną ofertą, ale tym razem w Polsce. Kobieta sprzedaje 174-metrową willę na warszawskim Wawrze. W posiadłości znajdziemy sześć pokoi oraz przestronną kuchnię z jadalnią i wyjściem na ogród.

Instagramerka za tę nieruchomość życzy sobie dwa i pół miliona złotych, co stanowi 14 368 złotych za metr kwadratowy. Na pytanie o to, dlaczego sprzedaje dom, odpowiedziała: "Ponieważ chcemy mieszkać w innej dzielnicy, bliżej szkoły. Bardzo lubię ten dom, ale moim marzeniem od zawsze było, aby mieszkać gdzie indziej i to marzenie chcę spełnić. Poza tym nawet się cieszę na kolejne urządzanie domu, lubię to". Skusilibyście się na zakup?