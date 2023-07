Łukasz Czarnecki pojawił się w dziewięciu edycjach "Tańca z Gwiazdami". W parze z Anną Guzik udało mu się zdobyć Kryształową Kulę. Ostatni raz widzieliśmy go w 2014 roku, kiedy to partnerował Marcie Wierzbickiej. Od tamtej pory nie jest już związany z show, ale jego losy wciąż interesują media. Tancerz ma ostatnio niemałe powody do radości. Już jakiś czas temu informował obserwatorów, że jego serce jest zajęte. Niedawno dowiedzieliśmy się natomiast, że wziął ślub.

REKLAMA

Magda Narożna schudła i przeszła metamorfozę. Dziś nie boi się odważnych kreacji

Łukasz Czarnecki z "Tańca z Gwiazdami" wziął ślub. Miał wesele jak z Disneya.

W 2019 roku Łukasz Czarnecki rozstał się z matką swojej córki i niedługo potem związał z Sylwią Karim. W ostatnim czasie tancerz postanowił sformalizować swoją relację. Na jego Instagramie możemy podziwiać zdjęcia bajecznego ślubu z uczestniczką konkursów piękności. "To był nasz dzień. Już oficjalnie z Sylwią jesteśmy małżeństwem. Jeszcze ręce mi się trzęsą i dochodzi to wszystko do mnie. Chcielibyśmy podziękować wszystkim tym, którzy pomogli nam zorganizować nasz wymarzony dzień" - czytamy w poście na Instagramie. Wiemy również, że uroczystość i wesele odbyły się na terenie podwarszawskiego pałacu w Małej Wsi.

Łukasz Czarnecki poświęcił się prowadzeniu siłowni

Łukasz Czarnecki od 2014 roku nie występuje w telewizji. Obecnie zajmuje się prowadzeniem sieci siłowni. Swoim życiem prywatnym dzieli się w mediach społecznościowych, prowadząc na Instagramie konto, na które wrzuca kadry z życia prywatnego. Tancerz mocno popracował również nad sylwetką. Dziś trudno byłoby go rozpoznać na ulicy.