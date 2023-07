Cleo oceniła dorosły wizerunek Roksany Węgiel. Zwraca uwagę na jedno

Z początkiem roku Roksana Węgiel oficjalnie stała się pełnoletnią kobietą. Nie czekała zbyt długo, żeby zerwać z wizerunkiem niewinnej nastolatki, do której jej fani byli przyzwyczajeni. Na jej Instagramie zaczęły pojawiać się coraz śmielsze sesje zdjęciowe, stylizacje, które odkrywały więcej ciała, a także teledysk, który wręcz niektórych zszokował. Młoda wokalistka zdaje się jednak nie przejmować tymi opiniami. Robi swoje, pracuje i korzysta z uroków młodości. Swoje trzy grosze w tej sprawie postanowiła dodać Cleo. Co myśli o przemianie młodszej koleżanki z branży?

Cleo ceniła dorosły wizerunek Węgiel. Mówi o "małej Roksance"

Joanna Klepko (bo właśnie tak brzmi prawdziwe imię i nazwisko Cleo) w rozmowie z portalem Jastrząb Post skomentowała wizerunek Roxie, a także pojawiające się w tym temacie komentarze. Słusznie zwróciła uwagę, że mimo upływu lat, cały czas pamiętamy Węgiel, o której dowiedzieliśmy się z programu "The Voice Kids" i Eurowizji Junior. "My mamy cały czas z tyłu głowy tę Roksankę małą, która wygrała Eurowizję Junior, ale powiedzmy sobie szczerze, że to już jest dojrzała kobieta. Przecież naga nie chodzi po ulicy. Niech się czuje wolna, niech robi to, co chce". Więcej odważnych zdjęć Węgiel znajdziecie w naszej galerii.

Kilka miesięcy temu Roxie zaręczyła się ze starszym o osiem lat Kevinem Mglejem. Jak wygląda pierścionek, który jej podarował? Widać, że na nim nie oszczędzał. Wokalistka opowiedziała o reakcji rodziców na tak dużą decyzję, w tak młodym wieku. Co ciekawe, Kevin był już wcześniej zaręczony i ma dziecko. Roksana twierdzi, że połączyła ich głęboka wiara w Boga. "Wcześniej nie byli tak skorzy do akceptowania moich poprzednich chłopaków, a teraz jest naprawdę zupełnie inna sytuacja i myślę, że oni też wiedzą, że to jest poważna relacja - wyznała Roksana Węgiel w rozmowie z Party".