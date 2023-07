Magda Narożna schudła i przeszła metamorfozę. Dziś nie boi się odważnych kreacji

Magda Narożna w drodze po lepsze samopoczucie zmieniła styl życia. Piosenkarka zespołu Piękni Młodzi wraz z końcem wiosny przyznała, że schudła już sześć kilogramów i czuje się znacznie lepiej. Po metamorfozie często zwraca się do fanów za pośrednictwem Instagrama, gdzie motywuje i zdradza szczegóły swojej pracy nad sylwetką. Nic dziwnego, że dziś sięga też po znacznie bardziej odważne kreacje, niż dawniej.

REKLAMA

Danuta Lato w latach 80. była znana w Europie. Co robi dziś? Nie zgadniecie

Magda Narożna zdradziła sposoby zdrowego trybu życia

Liderka zespołu Piękni i Młodzi chętnie opowiada fanom o tym, jak udało jej się schudnąć. Choć piosenkarka nie ukrywa, że miała momenty zwątpienia, to zawsze starała się znaleźć w ciągu dnia chwilę, by poćwiczyć i zadbać o zdrowie. Narożna do podobnej aktywności zachęca teraz swoich obserwujących. Gwiazda uważa, że należy nauczyć się żyć w zgodzie ze swoim organizmem. Radzi, by wyeliminować z diety produkty przetworzone, które lepiej zastąpić zdrowymi zamiennikami. Poza tym gwiazda disco polo wymieniła kilka czynników, które także są bardzo pomocne w walce z kilogramami. Chodzi o sen i regularność. Ale to nie wszystko. W jej przypadku niezbędna była aktywność fizyczna, Magda Narożna już wcześniej mówiła, że ćwiczy nawet codziennie.

Magda Narożna nie boi się odważnych kreacji

Liderka Pięknych i Młodych niedawno zestawiła swoje zdjęcia, na których widać, że przeszła sporą metamorfozę. Przygotowała dwa kolaże, a na każdym z nich zastosowała ten sam układ. Po lewej stronie pozowała kilka miesięcy temu, na prawo dała aktualne ujęcia. "Na dobry początek tygodnia "Motywacja" pół roku przepracowania samej siebie. Zdrowe podejście do życia. Niekoniecznie tylko i wyłącznie wyrzeczenia" - zaczęła wpis. Na obu ze zdjęć widzimy ją w bikini. Więcej zdjęć Narożnej zobaczycie w naszej galerii.