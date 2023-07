Robert Lewandowski ma dosyć perfekcyjnego wyglądu? Przestał się golić i zapuścił brodę!

Jeszcze kilka dni temu rodzina Lewandowskich odpoczywała na egzotycznych wakacjach. Piłkarz z pewnością potrzebował przerwy po meczu z Mołdawią. Nie tylko przegrane spotkanie dało mu w kość, ale również sami kibice, którzy po dziś dzień wypominają mu tę porażkę. W mediach społecznościowych zarówno Robert, jak i Ania chwalili się luksusowym wyjazdem do Turcji. Teraz jednak czas wrócić do rzeczywistości i z powrotem rozpocząć wyczerpujące treningi. Jak można zobaczyć na najnowszym nagraniu, inne kwestie zeszły na dalszy plan.

REKLAMA

Zobacz wideo Znamy sekret młodego wyglądu Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski dosyć perfekcyjnego wyglądu? Zapuścił brodę

Piłkarz opublikował na Instagramie krótkie wideo, na którym widzimy jego wspólny trening z Anną Lewandowską. Żona sportowca bardzo go wspiera i na każdym kroku pomaga mu w przygotowaniach do kolejnego sezonu. Najbliższy mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej odbędzie się 7 września. Kadra zmierzy się wtedy z Wyspami Owczymi. Będzie to dla niego ważne spotkanie, bo część fanów zaczyna wątpić w jego umiejętności. W komentarzach można przeczytać:

Lewy jesteś top zawodnikiem, ale przekaż w reprezentacji opaskę kapitana, bo nie nadajesz się do tej funkcji - napisał jeden z kibiców.

Lewandowscy jako staruszkowie. Anna piękna, a Robert? Nie możemy z tej brody

My jednak nie patrzymy tylko na trening z piłką lekarską w roli głównej. Dosyć niespotykanym widokiem jest Robert Lewandowski z brodą! Piłkarz na nagraniu ma kilkudniowy zarost, co od razu rzuca się w oczy. W końcu od lat dba bardzo o swój wizerunek, nawet na treningach ma idealnie ułożoną fryzurę. Jak podoba wam się w takiej wersji? A jeśli chcecie zobaczyć, jak piłkarz spędza wolny czas z rodziną, zajrzyjcie do naszej galerii.