Współczuję Małgorzacie Rozenek-Majdan. Cokolwiek by nie zrobiła, czegokolwiek by nie zamieściła w sieci, to zawsze znajdzie się grupa osób, które się do niej przyczepią. Zawsze będzie źle. Czy to już jakaś narodowa rozrywka, obowiązkowy punkt dnia, że trzeba wejść do Rozenek na Instagram, trochę pomędrkować i dopiec? Takie można odnieść wrażenie. Tym razem wiele emocji wśród internautów wzbudziło jej zdjęcie z wakacji na Majorce. Gwiazda TVN odpoczywa na nim przy basenie w dwuczęściowym mocno wyciętym bikini. Co w tym dziwnego? - zapytacie. Właśnie nie wiem. Zacząłbym się martwić, gdyby w pełnym słońcu latem pozwoliła sobie na jakikolwiek inny strój, choć i do tego ma przecież prawo. Nikomu nic do tego. Dajcie żyć i chrońcie się przed wakacyjnym przegrzaniem.

Do jakiego wieku przystoi seksowne bikini?

Na Instagramie Małgorzaty udzielają się kobiety, które najchętniej w basenie widziałyby Małgorzatę zakrytą od góry do dołu. Bo jak inaczej rozumieć fakt przyczepiania się przez nie do bikini? "Jak na matkę synów, będąc w tym wieku, mogłaby strój mieć nieco bardziej odpowiedni", "Nie przystoi paradować w stringach w tym wieku" - czytam ze zdumieniem na Instagramie. Swoją drogą, czy facet w kąpielowych slipach na basenie też was tak oburza? Bo zauważyłem, że mężczyznom - nie wiedzieć czemu - w kwestiach ubioru czy jego braku, wolno więcej.

Pragnę zapytać, byśmy mieli jasność raz na zawsze i ustalili może pewne normy, do których wszyscy będziemy się teraz stosować, by się nie narazić malkontentom z Instagrama. Do jakiego wieku przystoi nosić kąpielowe stringi? Jaki to jest strój odpowiedni dla 45-letniej kobiety, która jest matką synów? Jestem bardzo ciekawy waszych odpowiedzi. Zanim jednak zostawicie komentarz, jeśli strój Małgosi was oburza, radzę zrobić kilka głębokich wdechów i wydechów. Warto zacząć od siebie, gdy poucza się innych. Co tak zdenerwowało internautów? Sprawdźcie w galerii.

Jedna z pań pozwoliła sobie napisać, że gdyby miała tyle pieniędzy, jak Małgorzata, to też by tak wyglądała i spędzała wakacje. Rozenek żyje tak, jak sobie sama na to zapracowała. Nie kradnie i nikomu nie robi krzywdy. Jesteśmy kowalami własnego losu i nikt za nas życia nie przeżyje. Chcesz jechać na fajne wakacje? Pomyśl, co możesz zrobić, by to się udało. Od samego zazdroszczenia Małgorzacie bilet na luksusowe wczasy nie spadnie z nieba. Figura i kondycja też się same nie zrobią.

