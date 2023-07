Krystyna Janda pełni funkcję dyrektorki artystycznej w dwóch prywatnych teatrach, Och-Teatrze i Teatrze Polonia. Aktorka od lat boryka się z trudnościami w finansowaniu placówek przede wszystkim z powodu przymusowego zamknięcia w czasie lockdownu. Sytuacji nie poprawiły szalejąca inflacja i nieustannie rosnące ceny energii. Przyszłość tych instytucji do niedawna stała pod znakiem zapytania. W 2022 roku Janda opublikowała apel do swoich obserwatorów na Instagramie. "Nasze statystyki i deficyt. Ludzie, ratunku! Kupujcie bilety!" - zwróciła się do swoich obserwatorów. Wpis opatrzyła dokładnym rozliczeniem z działalności fundacji, która finansuje teatry, gdzie wyraźnie widać, że budżet się nie spina. Wygląda na to, że aktorka oszczędza przede wszystkim na sobie. "Super Express" przyłapał ją w dziurawych butach.

Krystyna Janda w dziurawych butach, ale na jednej rzeczy nie oszczędza

Krystyna Janda w jednym z wywiadów udzielonych "Newsweekowi" wspominała, że sytuacja ekonomiczna w kraju napawa ją lękiem. "Widzę starszego pana w sklepie, który ogląda drożdżówki i pyta, ile kosztuje ta, a ile tamta. Gdy mówię, że mu kupię, zgadza się. Patrzę na koszty stałe teatrów, na prognozy rachunków za prąd, na koszty pensji. Ja dam sobie radę, samotna kobieta nie potrzebuje dużo. Ale ludzie w swojej masie są przygnębieni, nie uśmiechają się do siebie. To niby banały, ale katastrofa wisi w powietrzu, nastrój leży" - podkreśliła.

Sama żyje bardzo oszczędnie. "Mało jem ostatnio. Ktoś mi wytłumaczył, że głodówka jest bardzo zdrowa, i miał rację. Nawet na poprawę nastroju. Jak kupię bochenek chleba, to go dzielę i zamrażam. Na tydzień wystarcza. Ale ceny rosną" - wyznała w rozmowie z Newsweekiem. Jak donosi "Super Express", oszczędny tryb życia dotknął nawet garderoby aktorki. Janda biegała ostatnio po mieście w dziurawych butach. Jak się okazuje, jest jednak część garderoby, gdzie nie robi oszczędności. "Ubieram się każdego dnia w naprawdę dobrą bieliznę, nie dlatego, że codziennie przebieram się w kostium przy koleżankach i garderobianych, ale z powodu ewentualnego zemdlenia" - podkreśliła w rozmowie z fanami na Facebooku.

