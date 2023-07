Joanna Koroniewska-Dowbor spełnia się nie tylko jako aktorka, ale i influencerka. Prężnie rozwija swój Instagram, na którym śledzi ją ponad ponad 746 tys. użytkowników. Aktorka stawia na autentyczność w postach. Często widzimy ją bez makijażu czy w nieułożonych włosach. Ostatnio zaprezentowała się w bikini, co nie mogło obyć się bez przytyków internautów. Aktorka zareagowała.

Zobacz wideo Joanna Koroniewska przymierza suknię ślubną

Joanna Koroniewska odpowiada na krytykę biustu. "Mój mąż też nie narzeka"

Aktorka spotkała się ze złośliwymi komentarzami na temat jej piersi. Niektórzy internauci nie mają litości. "Ale po co ten stanik na drugie żebra?" - brzmi jeden z nieprzyjemnych wpisów. Koroniewska zareagowała: "Ludzie nadal nie przestaną mnie zaskakiwać. Wrzucasz fotę w bikini i od razu "złote myśli" kolejnych złotoustych". W dalszej części posta napisała: "Czy naprawdę tak trudno zrozumieć, że ja lubię siebie i lubię to jak wyglądam? Ale też i to jak się starzeję. Mój mąż też nie narzeka. Więc w czym problem? Dlaczego nadal niektórym to przeszkadza?! Ideały są nudne. Moim skromnym zdaniem. Mam prawo być taka, jaka jestem, co wcale nie musi oznaczać, że o siebie nie dbam". Aktorka ponadto wspomniała o chorobie, z którą walkę przegrała jej mama.

I najważniejsze - ważne, że piersi są zdrowe. Już ja wiem, o czym mówię. Rak może zniszczyć niejedną rodzinę - dodała.

Fani wspierają Koroniewską. "Nienawidzę hejtu"

"A ja piszę, że Asia to piękna kobieta" - oznajmiła jedna z fanek aktorki. Na brak wsparcia wśród internautów Koroniewska nie może narzekać, choć oczywistym jest fakt, że nieprzychylne komentarze i tak bolą. "I pomyśleć, że kobieta napisała to kobiecie", "Pięknie napisane pani Asiu! Jest pani piękna! I zewnętrznie i wewnętrznie" - czytamy pod postem. Po zdjęcia Joanny Koroniewskiej-Dowbor zapraszamy do naszej galerii.