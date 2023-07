Danuta Lato przyszła na świat jako Danuta Irzyk 25 listopada 1963 roku w Szufnarowej. W latach 80. zyskała popularność jako fotomodelka, piosenkarka, aktorka filmów erotycznych. Mówiono, że była polską odpowiedzią na zachodnie gwiazdy Europy, takie jak Samantha Fox czy Sabrina. W latach 90. przerwała jednak karierę, by założyć rodzinę w Niemczech. Czym zajmuje się dzisiaj?

Początek kariery Danuty Lato przypomina bajkę o kopciuszku

Kariera Lato przypomina bajkę o Kopciuszku. Pewnego dnia w 1984 roku, Danuta pracowała w przydomowym ogródku. Traf chciał, że przez jej rodzinną miejscowość przejeżdżał akurat pewien niemiecki biznesmen z kontaktami w magazynach dla panów. Zachwycony urodą Polki zostawił jej swoją wizytówkę i zaproponował współpracę. Jeszcze tego samego roku do kiosków w zachodnich Niemczech trafił magazyn "Penthouse", na którego okładce była właśnie Lato. Niewysoka, filigranowa blondynka rozpaliła męskie zmysły ogromnych rozmiarów biustem. O ile Niemcy pokochali ją od razu, o tyle w Polsce była wyśmiewana i krytykowana. "Kocham ojczyznę i chciałabym, żeby rodacy byli ze mnie dumni. A w kraju zrobiono ze mnie najgorszą prostytutkę" - skarżyła się po latach.

Danuta Lato podbiła rynek muzyczny i filmowy

Nietuzinkowa uroda Lato sprawiła, że wkrótce zainteresowało się nią kino. Polka zadebiutowała w 1985 roku w filmie "Trzy i pół porcji" w roli striptizerki. Jej kolejna rola przypadła w produkcji erotycznej "Busen". Niedługo później kariera filmowa celebrytki wykroczyła poza granice Niemiec. Rok po debiucie pojawiła się w erotycznej produkcji niemiecko-izraelskiej zatytułowanej "Nipagesh Basivuv". Jej kariera przybrała takiego tempa, że zaproponowano jej nagranie kilku piosenek.

Danutą zainteresował się nie byle kto, bo producent Louis Rodriguez, odpowiadający m.in. za sukces zespołu Modern Talking. To właśnie on wyprodukował dla niej hit "Touch My Heart", który wkrótce nuciła publiczność w Hiszpanii, Niemczech, a nawet Japonii. Wydane później kawałki - takie jak "For Your Love" czy "I Need You" - nie powtórzyły sukcesu muzycznego debiutu Lato, ale gwiazda wciąż była chętnie widziana w wielu programach telewizyjnych w Europie.

Danuta Lato przyjmuje dziś pacjentów

Danuta Lato w latach 90. mogła iść za ciosem i podbijać czerwone dywany. Mimo tego postanowiła wycofać się w cień. Wyszła drugi raz za mąż - tym razem za Niemca - i doczekała się dwójki dzieci. Poświęciła się życiu rodzinnemu i osiadła w mieście Bamberg w Bawarii. Dziś pracuje jako fizjoterapeutka. "Zmieniłam zawód, zajmuję się fizjoterapią. W Niemczech też kiedyś byłam znana. Gdy dziś niektórzy z moich pacjentów przez przypadek dowiadują się o mojej artystycznej przeszłości, jest mi bardzo miło" - powiedziała po latach.