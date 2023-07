"Twoja twarz brzmi znajomo" od lat podbija serca polskich telewidzów. Najnowsza, 19. edycja programu, pojawi się już jesienią na antenie Polsatu. W międzyczasie fani zacierają ręce i z niecierpliwością oczekują ogłoszenia kolejnych uczestników show. Wiadomo już, że w nadchodzącym sezonie zobaczymy zmagania Eweliny Flinty. Teraz poinformowano o dwóch kolejnych gwiazdach.

Kuba Szmajkowski i Pola Gonciarz uczestnikami nowej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo"

Jak podają media, do Eweliny Flinty w obsadzie 19. sezonu "Twoja twarz brzmi znajomo" ma dołączyć Pola Gonciarz. Tę aktorkę telewizyjną i teatralną na pewno będą kojarzyć fani seriali emitowanych w Telewizji Polskiej, gdyż od kilku lat występuje w roli Blanki Consalidy w "Na dobre i na złe". Gościnnie zagrała również w jednym z odcinków "Komisarza Alexa". Poza tym można ją było oglądać w takich produkcjach jak "Komisarz mama", "Komisarz Alex", "Wesele 2" i "Asymetria".

Natomiast drugim z nowo ogłoszonych uczestników jest Kuba Szmajkowski. Młody piosenkarz do show-biznesu wszedł dzięki wygraniu pierwszej edycji "The Voice Kids". Wcześniej występował razem z zespołem 4Dreamers, ale w 2021 roku rozpoczął karierę solową. Dwukrotnie brał także udział w polskich preselekcjach do Konkursu Piosenki Eurowizji, ale nieskutecznie.

Pola Gonciarz, Kuba Szmajkowski fot. KAPIF i facebook/nadobre

W ostatnim czasie media rozpisywały się o zmianach w Polsacie, które wprowadzał nowy dyrektor programowy Edward Miszczak. Najgłośniej było o wymianie prowadzącej w "Naszym nowym domu". Katarzynę Dowbor zastąpiła Elżbieta Romanowska, co nie spodobało się widzom. W związku z tym wiele osób zaczęło się zastanawiać, czy pozycja Macieja Dowbora w "Twoja twarz brzmi znajomo" jest zagrożona.

Możemy uspokoić, że nie ma planów zwolnienia prezentera. Jeszcze w czerwcu informowaliśmy, że stacja potwierdziła obecność Macieja Dowbora w nadchodzącym sezonie. Póki co nie ma również informacji o tym, aby mieli się zmienić jurorzy. Obecnie są to: Małgorzata Walewska, Robert Janowski i Paweł Domagała. Jednak nie można mówić, aby program został nietknięty przez tę niedawną falę roszad. Z show pożegnał się Krzysztof "Kris" Adamski, który od samego początku uczył uczestników choreografii. Wiadomo już, że zastąpi go Maciej Zakliczyński.