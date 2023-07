Miłośnikom muzyki disco polo Elwiry Mejk nie trzeba przedstawiać. Piosenkarka wraz z mężem tworzy zespół Mejk, którego kawałki na YouTubie mają dziesiątki milionów wyświetleń. Oprócz muzyki Elwira równie chętnie poświęca się aktywności fizycznej, czego efekty widać gołym okiem. Choć gwieździe stuknęło już półwiecze, pozostaje wierna swojemu stylowi, co niekoniecznie podoba się wszystkim jej odbiorcom. Mejk w ostatnim czasie wrzuciła kadry z Turcji, gdzie zaprezentowała się w stroju kąpielowym. Widok ponad 50-letniej kobiety w bikini wywołał co u poniektórych oburzenie.

Elwira Mejk w ogniu krytyki. Poszło o strój

Gwiazda z początkiem lipca opublikowała obszerny post, w którym rozliczyła się ze swoimi hejterami. Czytamy w nim, że uważa się za jedną z bardziej hejtowanych piosenkarek w polskim przemyśle disco polo. "Przyzwyczaiłam się już do takich epitetów jak: "stara rura", "stare pudło", "stara pudernica, co myśli, że ma 20 lat", "jest tak stara, że powinna sobie już dół na cmentarzu kopać", "obrzydliwa stara raszpla" (…) Chodzi o to, że według oceniających, kobieta w Polsce, w średnim wieku, nie może się już w ogóle pokazywać, uśmiechać, modnie ubierać, śpiewać i być na scenie, oddychać, po prostu żyć. Powinna zniknąć. Bo już jej nie wypada" - czytamy. Gwiazda przyznała, że nie przejmuje się negatywnymi komentarzami. Zaznaczyła, że żyje pełnią życia i czuje się doskonale w swoim ciele.

Elwira Mejk nie przejmuje się hejterami

"Super Express" również postanowił zapytać Mejk o jej stosunek do hejtu. W rozmowie z tabloidem przyznała, że prawdopodobnie nikt z negatywnie komentujących w sieci nie odważyłby się jej powiedzieć tego samego prosto w twarz. "W internecie każdy jest bohaterem i znawcą wszystkiego, w rzeczywistości nikt z nich nie miałby odwagi podejść, patrząc mi w oczy i wypowiedzieć tego, co napisał" - mówi piosenkarka. "Żyję pełnią życia i zamierzam żyć. Życzę każdemu, aby czuł się ze swoim ciałem i życiem tak fantastycznie, jak ja" - skwitowała Mejk.