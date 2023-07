Kyle Richards to amerykańska aktorka, która wystąpiła w między innymi w "Żonach Beverly Hills". Od 27 lat jej mężem jest przedsiębiorca Mauricio Umansky. Według doniesień para ma przechodzić kryzys. "Kyle Richards i Mauricio Umansky od jakiegoś czasu są w separacji, ale obecnie nadal mieszkają razem" - twierdzi People. Małżonkowie postanowili odnieść się do tych wieści.

Kyle Richards rozwodzi się z mężem? Nie jest kolorowo

Pierwszym mężem aktorki był Guraish Aldjufrie, z którym rozwiodła się w 1992 roku. Później w jej życiu pojawił się biznesmen Umansky. Gwiazda "Żon Beverly Hills" wyszła za niego po dwóch latach znajomości. Para doczekała się trójki pociech: Alexi, Sophii oraz Porti. Przedsiębiorca jest ponadto ojczymem Farrah, córki aktorki z poprzedniego małżeństwa. Jak Richards i Umansky komentują wieści o ewentualnym rozstaniu? Wiemy, że ostatni rok nie był dla nich najlepszy.

Najcięższy, odkąd jesteśmy małżeństwem. Bardzo się kochamy i szanujemy. Żadna ze stron nie zrobiła niczego złego. I choć jesteśmy osobami publicznymi, to prosimy o uszanowanie naszej prywatności, gdy będziemy rozwiązywać nasze problemy. Wiemy, że łatwo jest spekulować, ale prosimy o nietworzenie fałszywych historii, które mają się wpisać w sprośną narrację" - oznajmiła aktorka na Instagramie.

Niedawno małżeństwo wypierało się rozwodu

Umansky w podcaście "Two Ts In a Pod" powiedział: "Nie bierzemy rozwodu. To jest takie głupie". Powodem wielu spekulacji na temat kryzysu w związku znanej pary był fakt, że Richards została sfotografowana bez pierścionka zaręczynowego. Ten wątek został nawet poruszony w show "Żony Beverly Hills". Jesteście ciekawi, jak wygląda para? Zapraszamy do galerii zdjęć.