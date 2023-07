Heather Locklear dała się poznać szerszej publiczności jako aktorka kultowej "Dynastii". Świat pokochał ją w roli Sammy Jo ze słynnej produkcji. Dzięki popularności brała udział w wielu projektach. Niestety, jej życie potoczyło się zupełnie inaczej, niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. Locklear latami zmagała się z wieloma problemami. Wciągnęły ją w poważny nałóg, z którym wielokrotnie starała się walczyć. Niedawno aktorka została zauważona przez fotoreporterów. Zdjęcia mówią same za siebie.

Zobacz wideo "Dynastia", czyli serial seriali, w którym miało być wszystko na bogato [Popkultura Extra]

Niepokojące zdjęcia Heather Locklear. Fani są przerażeni

Wszystko zaczęło się od małżeństwa z Richie’em Samborym. Doczekała się z nim córki Avy. Niestety, niedługo później doszło do rozstania z drugim mężem. Para rozwiodła się w 2006 roku. Locklear wpadła w nałóg, który ciągnął się za nią przez dziesięć lat. W tym czasie życie aktorki wiązało się z naprzemiennymi odwykami, terapiami i ciągłą walką z alkoholizmem.

Wielu fanów było przekonanych, że Heather w końcu wyszła na prostą. Niestety, te zdjęcia uświadomiły im, że nic bardziej mylnego. Niedawno paparazzi zauważyli aktorkę w bardzo kiepskim stanie. Dawna gwiazda przemieszczała się po Malibu. Zdaniem świadków zaczęła mówić do siebie i chwiejnym krokiem chodzić po gzymsie. W końcu pobiegła do narzeczonego. Fani w mediach społecznościowych są wyraźnie zaniepokojeni. Część z nich apelowała o zostawienie aktorki w spokoju.

Heather Locklear i jej walka z nałogiem. Gwiazda "Dynastii" miała ciężkie życie

Życie Heather Locklear nie należało do najłatwiejszych. Aktorka miała także ogromne problemy z prawem. Jakiś czas spędziła nawet w areszcie. "W lutym 2018 roku została aresztowana za przemoc domową i pobicie funkcjonariusza policji, który uczestniczył w incydencie w jej rezydencji w Thousand Oaks w Kalifornii" - przekazał portal zagraniczny Daily Mail. Jakiś czas temu została także aresztowana za rzekome znęcanie się nad ratownikiem medycznym, który próbował udzielić jej pomocy. Jak informują amerykańskie media, Heather Locklear od 2019 roku była ponad 20 razy na odwykach. ZOBACZ TEŻ: Kłopoty z prawem i alkoholizm to dopiero początek. Co dziś słychać u gwiazdy "Dynastii"? Heather Locklear o sobie przypomina