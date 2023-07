Maria Konarowska to polska aktorka. Poszła w ślady rodziców - Joanny Szczepkowskiej i Mirosława Konarowskiego. Występowała w "Na Wspólnej" i "Pierwszej miłości", była również finalistką programu "Azja Express" w parze z Agnieszką Włodarczyk w 2016 r. Aktualnie skupia się na wychowaniu czteroletniej córki Gai. Aktorka chętnie dzieli się rodzinnymi kadrami na Instagramie. Opisuje, jak zmieniło się jej życie po urodzeniu dziecka. Jednak największym wyznaniem był powrót do abstynencji, cztery lata przed narodzinami Gai.

Maria Konarowska wybrała życie w trzeźwości

Maria Konarowska w rozmowie z Aleksandrą Czajkowską z serwisu cozatydzień.tvn.pl otworzyła się na temat najtrudniejszego momentu w życiu. W cyklu "Jacy rodzice, takie dzieci?" aktorka wyznała, że osiem lat temu postanowiła odstawić alkohol. Od tego czasu żyje w trzeźwości z dala od różnych używek. Stwierdziła, że zmiana nie zaszła od razu, był to proces, na który była gotowa dopiero z czasem.

Kiedyś byłam taka rozrywkowa, imprezowa i podjęłam po prostu taką decyzję, że chcę żyć bardziej świadomie, trzeźwo. Od ośmiu lat jestem na tej drodze i to chyba była dla mnie taka najtrudniejsza rzecz. W którymś momencie po prostu trzeba zdecydować, jak chcesz iść, gdzie chcesz iść. No i te decyzje podejmowałam wielokrotnie przez parę lat. To nie jest tak, że obudziłam się któregoś dnia i postanowiłam, że od dzisiaj nie będę imprezować, pić alkoholu, tylko to był proces - wyznała Maria Konarowska.

Maria Konarowska Instagram/ @mariakonarowska

Rok po odstawieniu alkoholu aktorka zrezygnowała całkowicie również z papierosów, które paliła, odkąd była nastolatką. Całkowita rezygnacja z używek była dla niej sporym wyzwaniem. "Paliłam od jakiegoś 13-14 roku życia, wcześnie zaczęłam. To nie znaczy, że paliłam jak smok, ale to też był proces. Natomiast pod koniec paliłam jak smok, przy wszystkim, w trakcie, naprawdę miałam duży problem z rzuceniem palenia. [...] Ja trochę nie wiedziałam, kim jestem bez tego papierosa". Aktorka dziś wie, że była to najlepsza decyzja w życiu. Więcej rodzinnych kadrów znajdziecie w galerii u góry strony.