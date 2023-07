22 czerwca do mediów trafiła informacja o rewolucjach w "Dzień dobry TVN". Śniadaniówkę czekają spore zmiany, z których największą jest zwolnienie znacznej części prowadzących. Z programem pożegnały się takie gwiazdy, jak Andrzej Sołtysik, Agnieszka Woźniak-Starak, Małgorzata Rozenek-Majdan, Anna Kalczyńska czy Małgorzata Ohme. Ostatnia z nich karierę w TVN zaczęła osiem lat temu i jeszcze nie wiadomo, czy po "Dzień dobry TVN", które współprowadziła przez cztery lata, szefostwo stacji zaproponuje jej nową posadę. W rozmowie z o2.pl Ohme zdradziła, jak się czuła po zwolnieniu.

Małgorzata Ohme wyznała, jak przyjęła informację o zwolnieniu

Pod koniec czerwca Małgorzata Ohme była gościem o2.pl. W wywiadzie wyznała, jak czuła się po tym, jak dowiedziała się, że jesienią nie poprowadzi już "Dzień dobry TVN". "Jest mi smutno [...] To jest praca, którą lubiłam i wierzyłam, że jestem w tym dobra, że robię to najlepiej, jak potrafię. W jakimś sensie czuję żal za tym, co utraciłam, na co nie miałam żadnego wpływu. Przeżywałam też fazy gniewu, związanego z tym, że nie mam nad tym kontroli. Bo lubię mieć wpływ na rzeczywistość" - powiedziała Ohme.

Małgorzata Ohme, Krzysztof Skórzyński Instagram/dziendobrytvn

Jakie dalsze plany zawodowe ma Małgorzata Ohme?

Nie wiadomo, co z przyszłością psycholożki w TVN. Jednak Ohme ma już plan na siebie. Właśnie wystartował jej nowy podcast "Lajf No-Makeup", którego pierwszy odcinek jest już dostępny w serwisie YouTube. "Czuję nadzieję. Pierwsze trzy dni były najgorsze. Ale ja zawsze bardzo silnie przeżywam kryzysy. Jestem bardzo emocjonalną osobą" - powiedziała w wywiadzie. Więcej zdjęć Małgorzaty Ohme z planu "Dzień dobry TVN" znajdziecie w galerii u góry strony.