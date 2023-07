W obecnych czasach coraz więcej osób chwali się swoimi dokonaniami artystycznymi w sieci. W podobny sposób Maria Oz chciała zyskać rozpoznawalność w mediach społecznościowych. Stała się jednak popularna z zupełnie innego powodu. Ukrainka wyróżnia się nietypową urodą. Jak sama przyznała, w dzieciństwie wiele osób wyśmiewało jej wygląd. Ona sama zaczęła się go wstydzić i traktować jako kompleks. Wtedy jeszcze nie wiedziała, że to tak naprawdę ogromny atut.

Zobacz wideo Co Katarzyna Cichopek przegląda na TikToku i jakie wrażenie robią na niej uczestnicy programu "You can dance"?