Egzamin ósmoklasisty to pierwszy ważny egzamin w życiu nastoletnich Polaków. Jego wyniki decydują o tym, czy dostaną się do wymarzonego liceum i na upragniony profil. Dzieci gwiazd również nie obeszła konieczność napisania testów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. W tym gronie była również Helena Rubik - starsza córka Piotra i Agaty Rubików. 3 lipca przyszły wyniki egzaminu, co żona muzyka chętnie relacjonowała w mediach społecznościowych.

Agata Rubik skomentowała wyniki córki. Psycholog dziecięca grzmi

Helena Rubik mogła się pochwalić świetnymi wynikami - uzyskała 93 proc. z języka polskiego, 98 proc. z języka angielskiego i 96 proc. z matematyki. Agata ten ostatni wynik skomentowała w słowach: "Myślałaś, że będziesz mieć 100 proc. z matematyki, ale jakieś punkty ci ucięli". W komentarzach na Instagramowym profilu celebrytki rozwinęła się z tego powodu burza. Portal kobieta.wp.pl postanowił sprawdzić, co o tym myśli psycholog dziecięca.

Na pierwszy plan wysuwają się nadmierne oczekiwania wobec dziecka i wymuszanie na nim funkcjonowania, które zadowoli rodziców. Najpoważniejszą konsekwencją takiego postępowania jest obniżanie u dziecka wiary w siebie oraz brak wiary, że w kolejnych latach będzie w stanie sprostać stawianym przez innych ludzi wymaganiom - oceniła psycholożka dziecięca Aleksandra Piotrowska.

Agata Rubik była wzorową studentką. Mąż pęka z dumy

Specjalistka dodała, że wiele zależy jednak od indywidualnych predyspozycji i siły wewnętrznej dziecka. Helena nie wyglądała w końcu na zbyt przejętą odjętymi punktami.

Dla niektórych to może być wydarzenie, które niemalże bezpowrotnie obniży ich wiarę w siebie. Z kolei inni potrafią odrzucić takie wypowiedzi i oceny. W duchu sobie pomyślą: "A gadaj sobie zdrów" i idą dalej przez życie - wyjaśniła.

Agata Rubik skomentowała wyniki córki. Psycholog dziecięca grzmi KAPiF.pl / KAPIF.pl

