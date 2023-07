Aleksandra Żebrowska należy do tej grupy kobiet, które nie zakłamują rzeczywistości. Wręcz przeciwnie - stara się przełamywać tabu, głównie związane z ciążą czy wychowywaniem dzieci. Możemy więc zobaczyć na jej profilu zdjęcia, na których ma poplamione koszulki od mleka czy ujęcia zrobione po tym, jak dziecko na nią zwymiotowało. Za taką postawę jest tak samo szanowana, jak i hejtowana. W związku z tym żona Michała Żebrowskiego czyta o sobie różne opinie. Jedno jednak jest pewne. Na każdym kroku przekonuje, jak ważne jest, by kochać siebie i swoje ciało. Tematowi body positive poświeciła również najnowszy post.

REKLAMA

Zobacz wideo Ola Żebrowska świętuje urodziny Michała Żebrowskiego

Aleksandra Żebrowska o podejściu do ciał. "Są delikatne, są silne, są nam potrzebne"

Żebrowscy wychowują czwórkę dzieci, najmłodsza córka urodziła się w lipcu zeszłego roku. Niedługo więc będzie obchodzić pierwsze urodziny. Celebrytka wie, jak wiele przeszło jej ciało. Chętnie pokazuje na Instagramie zdjęcia brzucha czy rozstępy, udowadniając innym kobietom, że każda z nas się zmienia, a powrót do formy sprzed ciąży zależy od indywidualnych predyspozycji. Tym razem dodała ujęcie, na którym ma podwiniętą koszulę i możemy zobaczyć jej brzuch. Wpis zaczęła od przytoczenia komentarzy, które czytała na swój temat.

"Dzieci okropnie zniszczyły pani ciało", "Brawo za odwagę!", "Po czwórce dzieci wygląda lepiej niż niejedna kobieta, która nigdy nie rodziła", "Konwencjonalnie atrakcyjna Żebrowska", "To ma być ciałopozytywność?" - brzmią.

Aleksandra Żebrowska Instagram.com/ olazebrowska

Aleksandra wyjaśniła, czym dla niej jest ciałopozytywność. Chciałaby, żeby ludzie przestali tak skupiać się na tym, jak wyglądają. "Nasze ciała są delikatne, są silne, są nam potrzebne. Zmieniają się, nie muszą się podobać. Po prostu o nie dbajmy. I oby jak najdłużej były gotowe na wszystko" - wyjaśniła.

Cichopek bez makijażu, a Rozenek pokazała się po przebudzeniu

Internautki podziękowały jej za to, co robi dla kobiet. Wyraziły także swoje zdanie w temacie nurtu body positive. "To jest takie przykre, że w tym świecie ludzi bardziej interesuje, jakie mamy ciało, a nie jakie wartości sobą prezentujemy", "Co ludzi obchodzi, jak wygląda ciało obcej osoby? Muszą mieć naprawdę smutne i nudne życie, skoro się tym zajmują", "Kocham panią za każde słowo do kobiet, o kobietach. Pani figura to marzenie wielu z nas, stąd zapewne te "milutkie" komentarze" - wspierają Aleksandrę Żebrowską. Jak wspomnieliśmy, żona aktora chętnie pokazuje blaski i cienie macierzyństwa. Zdjęcia, które dodaje, możecie zobaczyć w naszej galerii na górze strony.