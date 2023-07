Radosław Majdan jest w związku małżeńskim z Małgorzatą Rozenek od 2016 roku. Para doczekała się syna Henryka. Mieszkają razem w domu z synami prezenterki z poprzedniego małżeństwa. Małżonkowie uwielbiają spędzać czas w swoim towarzystwie. Na Instagramie pary widzimy wiele wspólnych zdjęć z wypraw zagranicznych. Podczas ostatniego wyjazdu również znaleźli czas na wakacyjną sesję. Sprawdźcie, jak wygląda najnowszy post Majdana.

Zobacz wideo Wzruszające słowa Małgorzaty Rozenek-Majdan w Sejmie: Prawdopodobnie nigdy nie zostałabym mamą

Radosław Majdan dumnie pozuje z żoną. "Figura pierwsza klasa"

Żona byłego bramkarza wśród wielu obowiązków zawodowych i prywatnych znajduje czas na trening. Swego czasu publikowała filmiki z sali treningowej, gdzie ćwiczyła pod okiem trenera personalnego. Efekty widać po dziś dzień. Szczególnie, kiedy Rozenek-Majdan pozuje w kostiumie kąpielowym. "Kocham ,"fiolet"" - napisał jej mąż w najnowszym poście, zwracając uwagę na strój prezenterki. Fani zachwycają się jej figurą.

Niejedna chciałaby wyglądać jak ty Małgosiu - napisała internautka.

"Wow, figura pierwsza klasa", "Cudnie się na was patrzy", "Perfekcyjni" - czytamy w komentarzach pod postem. Para aktualnie przebywa na zagranicznych wakacjach. Być może wkrótce zobaczymy więcej ich wspólnych zdjęć w strojach kąpielowych.

Rozenek i Majdan na ślubie przyjaciół. W komentarzach afera o okulary

Przed wyjazdem Majdanowie mieli sprzeczkę na lotnisku

Małżeństwo chętnie pokazuje w sieci momenty, które nie są kolorowe. Podczas ostatniej kontroli bagażowej mieli małą sprzeczkę. "Nie umiesz się pakować, wysyłam cię na kurs pakowania..." - zarzucił żonie Majdan. Prezenterka z kolei odpowiedziała: "Nie chcę mi się nawet tego słuchać". Cała afera była przez to, że Rozenek-Majdan przekroczyła limit bagażowy. "Kompletnie wymyka ci się to spod kontroli, jesteś w panice. Bierzesz wszystko to, co spotkasz w domu. 37 kilo,15 kilo nadbagażu, Małgosi walizki" - komentował dalej były bramkarz. Więcej o tej sytuacji przeczytacie tutaj, a po zdjęcia pary zapraszamy do galerii na górze strony.