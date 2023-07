Blanka zyskała rozpoznawalność, gdy została wybrana na reprezentantkę Polski w konkursie Eurowizji. Chociaż jej wygrana w preselekcjach budziła kontrowersje, udało jej się zdobyć grono oddanych fanów. Wokalistka zasłynęła także z charakterystycznego sposobu śpiewania i akcentowania wyrazów w języku angielskim. Niemal każdy kojarzy ją z charakterystycznym "bejba". W nowej piosence "Boys Like Toys" również słyszymy "bojza" i "tojza". Co na to nauczycielka języka angielskiego?

Nauczycielka języka angielskiego o Blance: Nie stosuje wzorcowej wymowy

Arlena Witt, nauczycielka angielskiego, która prowadzi również kanał na Youtubie oraz jest autorką książek "Władaj i gadaj" i "Grama to nie drama" uważa, że Blanka poprawnie śpiewa, a jest to tzw. wymowa stylizowana. "Ogólnie uważam, że Blanka dobrze śpiewa po angielsku, choć nie stosuje wzorcowej wymowy. Nazwałabym ten sposób wymową stylizowaną, ale nie niepoprawną" - powiedziała w rozmowie z Plotkiem. Przytoczyła również przykład śpiewu Britney Spears.

Ta stylizacja rzeczywiście czasem sprawia, że nie wszystko jest łatwo zrozumieć, ale możną ją też traktować jako swego rodzaju ozdobnik, a więc interpretację artystyczną. Przypomnę, że Britney Spears również śpiewała "bajba bajba" w pierwszych słowach "…Baby One More Time", mimo że na co dzień ani ona, ani raczej inni Amerykanie tak nie mówią. To taka zabawa dźwiękami - dodaje ekspertka w rozmowie z Plotkiem.

4 lipca premierę miał nowy singiel Blanki "Boys Like Toys", który przypadł do gustu fanom. "Blanka jestem pod wielkim wrażeniem! Ślicznie śpiewasz i tańczysz. Oby tak dalej!", "No i mamy hit wakacji. Robisz robotę dziewczyno" - mogliśmy przeczytać w komentarzach. Niektórzy narzekali jednak, że numer przypomina do złudzenia "Solo". Zdjęcia Blanki z nowego teledysku, a także z konkursu Eurowizji znajdziecie w galerii na górze strony.

