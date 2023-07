Póki co Blanka Stajkow nie może pochwalić się szerokim repertuarem. Tegoroczna reprezentantka Polski na Eurowizji nie zasypuje jednak gruszek w popiele i pracuje nad kolejnymi piosenkami, które mogłaby śpiewać na koncertach. Po wzbudzającym wiele emocji "Solo", przyszedł czas na kolejny numer utrzymany w letnim i lekkim klimacie. 4 lipca światło dzienne ujrzała nowa piosenka wokalistki pt: "Boys Like Toys".

Specjalistka ocenia nowy singiel Blanki

Czy nowa piosenka Blanki ma szansę stać się wakacyjnym hitem? O to zapytaliśmy, znaną z "Twoja twarz brzmi znajomo", trenerką wokalną - Agnieszkę Hekiert. Ekspertka w rozmowie z Plotkiem jest oszczędna w słowach i nie obdarowuje "Boys Like Toys" zachwytami, choć przyznaje, że znajdą się osoby, którym z pewnością kolejna twórczość Blanki przypadnie do gustu.

Ile osób tyle upodobań. Prosty rytm, niewymagająca powtarzalna melodia - czy to jest sposób na hit? Dla niektórych na pewno! Ja szukam mocniejszych wrażeń jak Ralph Kamiński czy Natalia Szroeder. Żeby utwór stał się hitem musi zahaczyć talentem, czymś nieoczywistym, fajną melodią. Ale podoba mi się, że Blanka nie odpuszcza i chce się rozwijać - mówi Plotkowi Agnieszka Hekiert.

Blanka uczyła się śpiewać w USA

W dniu premiery nowego singla i teledysku Blanka pojawiła się w studiu "Pytania na śniadanie". Wokalistka opowiedziała o nauce śpiewu w Nowym Jorku, którą kontynuowała przez kilka lat. "To był moment, w którym moje marzenia zaczęły się spełniać. To wszystko dzięki mojej mamie, która postanowiła, że jedziemy za tym, żebym mogła się tam kształcić i tworzyć muzykę, uczyć się. Było czasami ciężko. Konkurencja jest ogromna, a presja niesamowita, natomiast generalnie było super. Bardzo dużo mnie to nauczyło. Uczyłam się śpiewu i tańca od najlepszych" - powiedziała Blanka. Przy okazji zdradziła, że pewnego wieczoru miała okazję śpiewać w restauracji, w której zaczynała Lady Gaga. "Dowiedziałam się o tym po moim występie" - dodała.

Blanka Stajkow Fot. KAPiF.pl