Monika Mrozowska ostatnio rozpętała burzę. W odpowiedzi na dopytywanie się internautów, za co tak często podróżuje, opublikowała wyliczenie, skąd pochodzą jej dochody. Wymieniła m.in. alimenty. Wyznała, że dostaje 1400 zł na dwoje dzieci, na co zareagował jej były mąż. Maciej Szaciłło dodał post na Instagramie. "Pisząc o tym, jak samotnie dba o dzieci i bierze za nie odpowiedzialność, pominęła rolę trzech ojców, również finansową, w życiu swoich dzieci. I uważam, że jest to krzywdzące. Krzywdzące dla mnie i dla wielu ojców, którzy po rozwodzie kochają i zajmują się dziećmi" - napisał. To nie zakończyło sprawy.

Monika Mrozowska dodała nowy wpis. Pisze o niezależności

Do akcji ruszyli internauci. Jedni bronią aktorki i uważają, że nie powinna się z niczego tłumaczyć. Inni dopytują, czy w ogóle pytała się córek o zgodę na ujawnienie kwoty alimentów, o czym możecie przeczytać TUTAJ. Mrozowska nie zdecydowała się zniknąć z mediów, by uciszyć aferę. Wręcz przeciwnie - regularnie dodaje nowe materiały. Przebywa na wakacjach na Krecie, skąd dodaje fotki. Odpowiada także na komentarze, lubi m.in. te, w których jej fani piszą, że nie chcą czytać niczego w internecie na temat jej sytuacji z byłym mężem. Sama także nie powstrzymała się od podsumowania tego, co się dzieje wokół niej.

Monika Mrozowska w swoim domu na wsi. Widok z dużych okien relaksuje

Celebrytka opublikowała na InstaStories kadr, na którym widać basen, nad którym najpewniej wypoczywała. Dodała wpis: "Niezależność finansowa kobiet jest super (mężczyzn też podobno jest całkiem fajna). Czytanie ze zrozumieniem jest super. Wakacje są super. I te bez dzieci również..." - zwróciła się do odbiorców. Czyżby fragment o czytaniu ze zrozumieniem był skierowany do jej byłego męża? A może do internautów, którzy jej zdaniem źle odebrali, co chciała przekazać? Jak myślicie?

