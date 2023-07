Anthony Joshua to angielski pięściarz wagi ciężkiej, któremu nie jest straszne żadne wyzwanie. Przygotowuje się do kolejnych pojedynków, a na pierwszy ogień idzie Dillian Whyte, z którym konfrontacja w ringu ma odbyć się jeszcze w tym roku. Joshua szlifuje swe umiejętności pod okiem najlepszych na obozie przygotowawczym. Nie opuści go bez szwanku.

Anthony Joshua testuje swoje granice na obozie treningowym. Jego stopa nie wygląda dobrze

Znany pięściarz trenuje aktualnie każdego dnia podczas specjalnego obozu dla sportowców w Teksasie. Musi przygotować się do najbliższych pojedynków, więc nie odpuszcza. O tym, że obozy treningowe są ciężkie wie każdy, a najnowsze kadry z wyjazdu Anthony'ego są tylko kolejnym dowodem w sprawie. AJ zdarł skórę z połowy stopy. Nie wygląda to najlepiej, ale pięściarz nie poddaje się. Opuścił bliskich, aby popracować nad swoją wytrzymałością. Czego dowiadujemy się z najnowszego materiału sportowca na YouTube?

Wyjazd z domu nie jest tym, czego ktokolwiek chce, ale trzeba to zrobić. Jestem tu w konkretnym celu, dlatego jestem w Dallas" - wyznał Joshua.

Jak wygląda codzienność pięściarza?

Angielska gwiazda boksu na pierwszym miejscu stawia przygotowania do treningów. „Jest wcześnie rano, kąpiel lodowa, pociąg, powrót, jedzenie i spanie, powtórka" - tak opisał swą rzeczywistość. W minionych latach pięściarz zmieniał trenerów. Nie było to dobre, gdyż każdy z nich wyznawał inną filozofię. Aktualnie Joshua chwali współpracę z Derrickiem Jamesem, który w 2017 roku został nazwany Trenerem Roku między innymi przez magazyn "The Ring". Po zdjęcia Joshua zapraszamy do galerii zdjęć.