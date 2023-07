Ewelina Flinta wraca. Będzie uczestniczką znanego show

Jesienią Polsat pokaże 19. edycję "Twoja twarz brzmi znajomo". Właśnie trwają przygotowania do programu i znane jest nazwisko pierwszej uczestniczki, która zgodziła się wziąć w nim udział. Jak podają Wirtualne Media, tym razem w gwiazdy estrady wcieli się znana z "Idola", a zapomniana w ostatnich latach Ewelina Flinta.

Największe hity Eweliny Flinty

Niewątpliwie udział Eweliny Flinty w jednym z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce będzie świetną okazją do przypomnienia się szerszemu gronu odbiorców. Do dziś stacje radiowe chętnie i często grają największe hity wokalistki - "Żałuję", "Przeznaczenie" oraz "Nie kłam, że kochasz mnie", wykonane w duecie z Łukaszem Zagrobelnym. Wokalistka rok temu wróciła z singlem "Frutti di Mare", ale nie odniósł już komercyjnego sukcesu, jak jej piosenki sprzed lat. W dziewięć miesięcy na YouTube przesłuchany został 46 tys. razy. Dwa tygodnie przed ogłoszeniem udziału w show Polsatu piosenkarka wypuściła singiel "Sama na planecie".

Ewelina Flinta tłumaczy, dlaczego zniknęła

Ewelina Flinta w 2002 roku zajęła drugie miejsce w "Idolu". Ogromna popularność, jaka za tym stała, nie była dla niej łatwa. Do tego doszedł wielki sukces piosenki "Żałuję", który w końcu zablokował ją muzycznie. "Presja była ogromna. Do pewnego momentu szłam z siłą rozpędu, aż nagle nie wytrzymywałam tego oczekiwania, że skoro Ewelina już ma ten wielki hit i tę wielką płytę, to następna też musi być taka wielka, i Ewelina musi nagrać kolejne 'Żałuję'. A powtórzenie takich sukcesów przy tego typu piosenkach jest bardzo mało prawdopodobne. Są artyści, którym się to udaje, ale jest to naprawdę rzadkość" - wyznała Flinta w nowym wywiadzie dla cozatydzien.pl. Przy okazji zdradziła też powody swojego wycofania się z show-biznesu.

Długo sobie z tym wszystkim świetnie radziłam, ale później nie wytrzymałam presji, stąd między innymi też moje zniknięcie. Było ono spowodowane również potrzebą szukania siebie, wyciszania głosów w głowie i też głosów innych ludzi, tych oczekiwań, które były bardzo, bardzo obciążające - zdradziła w tej samej rozmowie.

W jury nowej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" ponownie pojawią się Małgorzata Walewska i Robert Janowski oraz Paweł Domagała. Program poprowadzi Maciej Dowbor i Maciej Rock, który prowadził też "Idola" w którym była Ewelina Flinta. Czy wokalistka po udziale w show nie będzie śpiewała pod nosem "Żałuję"? Mamy nadzieję, że nie.