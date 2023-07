Kolejna milionerka pokaże się w programie "The Real Housewives Warszawa". Prowadzi biznes w Dubaju

Edward Miszczak wszedł z impetem do Polsatu. Odkąd tylko przyjął stanowisko dyrektora programowego, zaczął wprowadzać swoje porządki. Zaczął od najpopularniejszych programów stacji. Zwolnił Katarzynę Skrzynecką z "Twoja twarz brzmi znajomo", podziękował Katarzynie Dowbor za prowadzenie "Nasz nowy dom", a także rozwiązał współpracę z kilkoma innymi osobami. To nie koniec. Miszczak ma pomysł na rozwinięcie Polsatu i przyciągnięcie nowej widowni. Ma mu w tym pomóc nowy reality show "The Real Housewives Warszawa".

"The Real Housewives Warszawa". Znamy kolejną uczestniczkę

Jako pierwszy o tym, że Edward Miszczak zamierza wprowadzić do ramówki nowy format, informował Plotek. "Firma castingowa poszukuje właśnie milionerek ze stolicy, które chciałyby pokazać swoje życie, dom, rodzinę. Większość prawdziwych bizneswoman jednak odmawia udziału, bo musiałyby zrezygnować na trzy miesiące z pracy. To by im się nie opłacało" - mówił nasz informator w czerwcu. Więcej możecie przeczytać TUTAJ. Pomału poznajemy kolejne uczestniczki.

Już wiemy, że zobaczymy Monikę Żochowską. Tym razem do mediów dotarła informacja, że zaproszenie produkcji przyjęła Barbara Sobczak. Jest doktorką, prowadzi własne kliniki w Warszawie i Dubaju. Jest specjalistką od implantologii jamy ustnej. Na jej Instagramie widzimy, jak odmienia życie ludzi, bowiem umieszcza efekty swojej pracy. Często jest zapraszana do śniadaniówek, miała cykl w "Pytaniu na śniadanie", gdzie przeprowadzała metamorfozy. Milionerka jest szczęśliwie zakochana, od 15 lat jest mężatką. Na profilu od czasu do czasu umieszcza posty z ukochanym. "Kocham cię. Tę noc zapamiętamy na zawsze" - napisała niedawno pod nagraniem z parkietu. Małżonkowie wychowują nastoletnią córkę.

Na profilu na Instagramie Barbara Sobczak raczej unika obnoszenia się ze swoim luksusowym życiem. Z komentarzy, które pojawiają się pod jej postami, możemy też dowiedzieć się, że cieszy się szacunkiem pacjentów. Ci zostawiają wiele miłych słów. "Pani dr Sobczak sama tworzy luksus dla innych osób w swojej klinice, więc i ona na niego zasługuje, przy tym jest bardzo skromna i niesamowicie sympatyczna" - możemy przeczytać. Co jeszcze nowa uczestniczka show Polsatu pokazuje na Instagramie? Zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.