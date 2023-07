Tom Cruise nakręcił scenę kaskaderską mrożącą krew w żyłach. Drżał o swoje życie

Tom Cruise słynie z popisów kaskaderskich. Aktor wiele razy kręcił naprawdę niebezpieczne sceny. Nie inaczej było podczas pracy na planie "Mission: Impossible 7". Na nagraniu opublikowanym w sieci widzimy, jak Cruise skacze z motocykla, po czym swobodnie spada przez kilka sekund, zanim otworzy się spadochron. Aktor opowiedział o tym doświadczeniu.

Tom Cruise nakręcił przerażającą scenę kaskaderską

Tom Cruise 61. urodziny świętował na premierze najnowszego filmu w Sydney. W "Mission: Impossible 7" wykonał najbardziej śmiercionośny popis. Wcześniejsze zwisanie z samolotu czy wspinanie się po wieżowcu wydaje się niczym przy tej scenie.

Na nagraniu opublikowanym przez Paramount Pictures widzimy, jak Tom Cruise zjechał motocyklem z urwiska w Norwegii i przez chwilę spadał, zanim rozłożył się spadochron. W rozmowie z 9Honey Celebrity, podczas australijskiej premiery filmu wyznał, że towarzyszyło mu wiele myśli.

Myślałem o spadającym helikopterze, prędkości, z jaką muszę zejść z rampy, o tym, żeby nie uderzyć w drona, który był na końcu rampy, nie uderzyć w motocykl. Nie mogę stracić stabilizacji, gdy mam kilka sekund, zanim uderzę w ziemię, utrzymując swoją pozycję tak długo, jak to możliwe, ponieważ jeśli otworzę się zbyt wcześnie, to nie jest to ujęcie - powiedział.

Cruise dodał, że martwił się, aby spadochron się otworzył. Modlił się także, żeby nie uderzyć w zbocze góry i bezpiecznie wylądować. Aktor długo trenował do nakręcenia tej sceny. Mimo że to tak niebezpieczny wyczyn, nie założył kasku. Tłumaczył dlaczego. "To po prostu nie wygląda fajnie. Noszę kask i ochraniacze, kiedy trenuję. Ale kiedy zaczynam kręcić film, rezygnuję z nich. Więc trenuję w kaskach, ale kiedy skaczę i ścigam się na szybkich motocyklach, to nie jest to filmowe" - mówił w programie "The Sunday Project". Zdjęcia z kręcenia tej sceny znajdziecie w galerii na górze strony.

Tom Cruise podczas kręcenia 'Mission: Impossible 7' screen Youtube.com/Paramount Pictures