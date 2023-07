O Antku Królikowskim ostatnio jest głośniej ze względu na jego życie prywatne niż przez zawodowe osiągnięcia. Najpierw m.in. doszło do strzelaniny w Busku-Zdroju, później wyszło na jaw, że aktor zdradził ciężarną żonę. Gdy ta informacja przedostała się do mediów, małżonkowie bez skrupułów prali publicznie brudy. Joanna Opozda zarzucała mężowi, że nie płaci alimentów, ten posądzał ją o utrudnianie kontaktów z synem. Mimo to Królikowski dostaje nowe role, a najnowsza z nich budzi sporo emocji.

Antek Królikowski promuje nowy film. Spójrzcie na napis na plakacie

34-latek w produkcji "Porady na zdrady 2" gra jedną z głównych ról. Filmowy Franek zajmuje się problemami w związkach, jest uznawany za specjalistę. Co więcej, jego ukochana w produkcji nosi to samo imię, co Opozda, czyli Asia. Do sieci trafił także plakat, na którym znalazł się Antek Królikowski. "Sercowy zawodowiec" - został opisany. Czyżby producenci znaleźli w obsadzeniu aktora w takiej roli sposób na przyciągnięcie widzów przed ekrany?

Nie wiadomo dokładnie, jaki był ich zamysł, aczkolwiek pomysł jest przewrotny. Internauci już komentują wspomniany plakat. "Piękny żart" - napisała użytkowniczka Twittera. Także w oficjalnym zwiastunie możemy usłyszeć "inspirację" roli Antka jego życiem uczuciowym. "Facet też człowiek" - mówi w jednej ze scen. Później w rozmowie z postacią graną przez Tomasza Karolaka słyszy pytanie: "Ciągle masz kłopoty z kasą?". "No"- odpowiada. "Facet płaci dziesięć tysięcy zł za uwiedzenie jego żony". Franek przyjmuje ofertę, a w końcowej scenie zwiastuna mówi: "Z czegoś trzeba żyć".

Antek Królikowski obecnie związany jest z Izabelą, do której odszedł od Joanny Opozdy. Wcześniej jego partnerką była m.in. Julia Wieniawa.